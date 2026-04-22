Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La Toya Jackson aclara por qué se ha 'borrado' a Janet Jackson de 'Michael', la película sobre Michael Jackson
en directo
Sesión de control al Gobierno, en directo: cara a cara entre Sánchez y Feijóo en el Congreso
Cultura
Cultura

La Toya Jackson aclara por qué se ha 'borrado' a Janet Jackson de 'Michael', la película sobre Michael Jackson

Este miércoles llega a los cines el 'biopic' sobre el 'rey del pop'.

Marina Prats
Marina Prats
La Toya Jackson en la 'premiere' de 'Michael'.
La Toya Jackson en la 'premiere' de 'Michael'.Julian Hamilton

Después de meses de esperas, rumores y teorías, este miércoles llega a los cines Michael, el biopic de Michael Jackson. A pesar de que inicialmente la crítica no ha sido muy favorable con la cinta, se espera que la película que repasa la trayectoria musical del 'rey del pop' desde los Jackson 5 a la gira mundial de su disco Bad sea todo un éxito en taquilla.

No obstante, la cinta tiene varios elementos que podrían chirriar al espectador y una de ellas es que aunque su familia juega un papel principal, no aparece Janet Jackson. Es decir, no se plasma en ningún momento que Michael tuviera una hermana pequeña. De hecho, La Toya Jackson, interpretada por Jessica Sula, es la única hermana que aparece en la gran pantalla.

Precisamente en la premiere de la cinta celebrada este martes, La Toya ha zanjado los rumores sobre la ausencia de Janet ante los periodistas. "Desearía que todos estuvieran en la película", dijo La Toya ante las preguntas de Variety. "Le preguntaron y declinó amablemente, así que hay que respetar su decisión", añadió, dando por finalizada la cuestión.

Sobre esta ausencia se pronunció también el director de la película Antoine Fuqua. "Siento un gran respeto y cariño por Janet, pero no pasa nada. Ella apoya a Jaafar y eso es lo que importa", señaló en referencia a Jaafar Jackson, sobrino del fallecido artista y quien encarna un auténtico calco de su tío en la ficción.

No solo Janet, el cisma dentro de la familia Jackson

En la cinta, en la que participan como productores parte de los hermanos Jackson (Jermaine, Jackie y Marlon), se ha contado también abiertamente con el beneplácito de Kate, la madre de todos ellos. Según el director, para él era "muy importante" contar con el beneplácito familiar. "Estás contando la vida de alguien, y quieres asegurarte de que sea feliz", señaló entonces.

No obstante, el cisma con Janet con respecto a su aprobación a la cinta no ha sido el único. Solo su hijo Prince Jackson ha participado como productor ejecutivo, mientras que Bigi y Paris Jackson se han desvinculado totalmente del proyecto.

De hecho, Paris, la segunda hija fruto de la relación del artista con Debbie Rowe, aseguró que había "muchas imprecisiones" y "muchas mentiras descaradas" tras leer el guion de la cinta.

"La película complace a un sector muy específico de los fans de mi padre que aún vive en la fantasía. Y estarán contentos con ello", llegó a decir abiertamente en un vídeo compartido en redes sociales.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Redactora de Life en El HuffPost. Graduada en Periodismo por la Universidad de Málaga (UMA) y Máster en Periodismo Cultural por la Universidad CEU San Pablo, ha colaborado con diversas webs culturales y ha trabajado como coordinadora de proyecto en la VII Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE. Desde 2017, en la sección de Life (antes Tendencias) de El HuffPost escribe sobre música, cultura y entretenimiento, pero también sobre feminismo y sobre el colectivo LGTBIQ+.

EL HUFFPOST PARA COMILLAS
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos