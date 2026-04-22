La Toya Jackson aclara por qué se ha 'borrado' a Janet Jackson de 'Michael', la película sobre Michael Jackson

Después de meses de esperas, rumores y teorías, este miércoles llega a los cines Michael, el biopic de Michael Jackson. A pesar de que inicialmente la crítica no ha sido muy favorable con la cinta, se espera que la película que repasa la trayectoria musical del 'rey del pop' desde los Jackson 5 a la gira mundial de su disco Bad sea todo un éxito en taquilla.

No obstante, la cinta tiene varios elementos que podrían chirriar al espectador y una de ellas es que aunque su familia juega un papel principal, no aparece Janet Jackson. Es decir, no se plasma en ningún momento que Michael tuviera una hermana pequeña. De hecho, La Toya Jackson, interpretada por Jessica Sula, es la única hermana que aparece en la gran pantalla.

Precisamente en la premiere de la cinta celebrada este martes, La Toya ha zanjado los rumores sobre la ausencia de Janet ante los periodistas. "Desearía que todos estuvieran en la película", dijo La Toya ante las preguntas de Variety. "Le preguntaron y declinó amablemente, así que hay que respetar su decisión", añadió, dando por finalizada la cuestión.

Sobre esta ausencia se pronunció también el director de la película Antoine Fuqua. "Siento un gran respeto y cariño por Janet, pero no pasa nada. Ella apoya a Jaafar y eso es lo que importa", señaló en referencia a Jaafar Jackson, sobrino del fallecido artista y quien encarna un auténtico calco de su tío en la ficción.

No solo Janet, el cisma dentro de la familia Jackson

En la cinta, en la que participan como productores parte de los hermanos Jackson (Jermaine, Jackie y Marlon), se ha contado también abiertamente con el beneplácito de Kate, la madre de todos ellos. Según el director, para él era "muy importante" contar con el beneplácito familiar. "Estás contando la vida de alguien, y quieres asegurarte de que sea feliz", señaló entonces.

No obstante, el cisma con Janet con respecto a su aprobación a la cinta no ha sido el único. Solo su hijo Prince Jackson ha participado como productor ejecutivo, mientras que Bigi y Paris Jackson se han desvinculado totalmente del proyecto.

De hecho, Paris, la segunda hija fruto de la relación del artista con Debbie Rowe, aseguró que había "muchas imprecisiones" y "muchas mentiras descaradas" tras leer el guion de la cinta.

"La película complace a un sector muy específico de los fans de mi padre que aún vive en la fantasía. Y estarán contentos con ello", llegó a decir abiertamente en un vídeo compartido en redes sociales.