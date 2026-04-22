Vuelco en el tiempo: la Aemet avisa de tormentas y fuerte bajada de temperaturas

El calor ha sido intenso los primeros días de la semana. En amplias zonas de la península, especialmente en el sur y el oeste, se han registrado temperaturas más propias del verano que de la primavera. Además, han predominado los cielos despejados, quitando aquellos lugares en los que ha habido un episodio de calima.

Esto se ha debido a una masa de aire subtropical que entró en la península a finales de la semana anterior, y que va a mantener su influencia durante algunos días y horas más en ciertas comunidades y provincias.

Sin embargo, ahora la Aemet advierte de un cambio en el tiempo en el oeste peninsular: una borrasca se va a acercar, y aunque no cruzará el país para dejar fuertes lluvias, como ocurrió en enero y febrero, sí que provocará un descenso térmico acusado en el extremo occidental y algunas precipitaciones que pueden llegar a ser localmente fuertes.

Lo primero que vas a notar si vives en el centro o en el oeste peninsular es un acusado descenso de las temperaturas. Las máximas serán de hasta 10ºC menos respecto al martes. En Extremadura, por ejemplo, se alcanzarán como mucho los 25ºC, cuando en los últimos días se han llegado a registrar hasta 32ºC. Un auténtico respiro si eres de los que no soportan el calor.

Durante la jornada del jueves, la Aemet espera temperaturas similares. En ninguna comunidad autónoma los termómetros llegarán a los 30ºC, y sólo en el interior de Andalucía habrá máximas de 27ºC. El viernes sólo se superarán los 25ºC en zonas del interior de Cataluña y Andalucía.

En cuanto a las lluvias, habrá chubascos localmente intensos desde el miércoles en el norte, aunque las precipitaciones serán más importantes a partir del jueves. Durante esta jornada puede haber tormentas en el oeste peninsular, mientras que el viernes y el fin de semana puedes esperar chubascos ocasionales en el interior de la península.

Una primavera más cálida de lo normal

Las primeras semanas de la primavera han sido muy calurosas en España, con temperaturas más propias del mes de junio que de comienzos de abril. Los cielos, además, han sido mayoritariamente despejados, muy distinto a lo experimentado durante el invierno, cuando un tren de borrascas dejó lluvias récord.

Esto podría continuar siendo así, aunque haya bajadas repentinas como las de estas jornadas, ya que la Aemet predijo una primavera más cálida de lo normal en la península.