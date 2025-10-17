Antoni Daimiel: "Recibí comunicación de Amazon y Dazn, pero no se dieron las circunstancias para renunciar a todo"

Antoni Daimiel y la NBA en España han sido durante 30 años una simbiosis perfecta en la que prácticamente ha sido imposible separar al periodista de la competición. Desde aquella temporada 1995/96 en la que debutó y contó el cuarto anillo de Michael Jordan hasta el título de este último año, el primero de Oklahoma City Thunder, Daimiel ha sido el experto, la voz calmada del analista y el que tenía la estadística precisa tras una acción, pero también el que daba el comentario ácido y contaba la anécdota que luego acababa por romper registros en redes. Todo ello, y parafraseando a La Fuga, mientras vivía más de noche que de día.

Sus 30 años siendo la voz de la NBA en España han llegado a su fin -por lo menos de momento- después de que Movistar+ perdiera los derechos desde esta nueva temporada. El curso que empieza el próximo martes 21 de octubre se verá en España tanto en Amazon Prime, gracias a un acuerdo mundial de la liga con la plataforma, como en Dazn, pero no en Movistar. Daimiel a pesar de tener ofertas tanto de ambos canales las ha rechazado y ha decidido continuar en la casa en la que lleva 35 años, desde que entrara en 1990, aunque eso le ha llevado a dejar la NBA.

En todo momento, este comunicador manchego de 55 años se define como periodista, incluso por encima de periodista deportivo, tal y como cuenta en una entrevista a El HuffPost. En ella reconoce que no tiene miedo a afrontar nuevos retos y agradece el cariño que ha recibido por parte de amigos, compañeros de profesión y aficionados de todas las edades. Está tranquilo, con la incertidumbre del futuro, pero con la certeza del trabajo realizado y la convicción de ser "una persona que pretende vivir de su profesión, pero que tiene otras muchas inquietudes y quiere vivir lo más tranquilo y feliz posible, sin demasiadas pretensiones".

¿Cómo estás a escasos días de que empiece una nueva temporada NBA y no estés para comentarla tras tres décadas haciéndolo?

Todavía con mucha incertidumbre, pero bien, esperando a ver cómo se perfila y se define la temporada. Nos confirmaron en Movistar que no teníamos NBA más o menos coincidiendo con la salida en prensa del anuncio de Dazn, pero desde hace más de un año ya se conoció que Amazon Prime había comprado a nivel mundial los derechos, solo que faltaba ese segundo partner y ahora ya se ha sabido que es Dazn.

¿Ha costado tomar la decisión de no seguir?

La última temporada había sido un poco rara por estos problemas que se avecinaban de negociación de derechos y no es que me hubiera hecho a la idea, pero sí sabía que podía pasar. La cosa es que cuando nos lo confirman entra un dilema que tiene que ver con esos 30 años de haber hecho NBA en televisión, que es el de si uno que ha estado haciendo 30 años tiene que seguir haciendo eso o no, y en este caso me tenía que ir de la empresa en la que he estado de una manera u otra vinculado durante 35 años.

Recibí comunicación tanto de Amazon Prime primero como luego de Dazn, pero en ninguno de los dos casos se daban las circunstancias propias para renunciar a todo y cerrar una etapa de muchos años y cambiar de empresa. A la vez, Movistar+ me ha insistido en que soy muy importante, que seguro que vamos a encontrar otras cosas para hacer y en esas estoy ahora mismo, así que más o menos tengo descartado moverme de Movistar y vamos a ver qué se puede hacer, hay algún plan hablado, pero nada concreto.

Nunca he tenido miedo en afrontar retos diferentes. Aunque haya sido un especialista en comentar la NBA me siento periodista por encima de todo, incluso de periodista deportivo, y he hecho otras cosas a lo largo de mi carrera también como entrevistas, reportajes, etc, etc., así que seguro que coincidimos y encontramos algo.

¿Te han escrito mucho durante el verano? El hecho de que no viajárais a las finales sumado a la despedida de Guille Giménez en el séptimo partido se entendió casi como un punto y final.

Sí, muchísimo. Desde agosto hasta hoy atender al WhatsApp es un trabajo, una locura y algunos, y lo lamento, se me habrán ido al limbo y los he dejado sin responder. Te entran muchos diferentes, se te olvida y me agobio bastante porque no me da la vida y en cuanto tenía que hacer otras cosas se me hacía imposible. He recibido muchos mensajes cariñosos de gente que no conozco o que no tengo mucho trato y lo valoro y agradezco mucho.

Luego hay otro fenómeno paralelo que me lleva a sonreír y que debe ser hasta lógico, y es que hay mucha gente, incluso de la profesión, que pensaba que me quedaba sin trabajo. Me han llegado propuestas de trabajo locas porque son más relacionadas con alguien que está en el paro que otra cosa. Pensaban que se me acababa la vinculación y que era un agente libre total y necesitado y me han llegado ofertas de todo tipo. Al final 30 años haciendo lo mismo en televisión genera mucha atención y se quiere saber qué pasa ahora, pero en la vida estas cosas van ocurriendo y con el tiempo se normalizará todo, habrá otros comentaristas y la gente a la que le gusta la NBA la seguirá sin ningún problema.

En el videojuego 2K26 sí que sigues poniendo la voz.

Por lo menos en el 26, sí. Veremos en un futuro qué ocurre, tampoco descarto volver a hacer NBA. Lo que sé es que tengo muchos años y no me gustaría estar trabajando al máximo, me gustaría racionalizar mi actividad laboral y conciliar con otras inquietudes y temas personales y familiares. También voy a seguir en el videopodcast de 3+1 de Drafteados y eso me hará seguir la NBA, no sé si cómo siempre, pero sí que lo voy a intentar.

Poniendo de ejemplo lo que pasa en la NBA, ¿podría llegar Amazon o Dazn y poner una oferta muy buena sobre el cierre del mercado que te haga recapacitar la decisión?

Cuando me han llamado yo he atendido y escuchado, no era algo que descartara de primeras. He tenido mis conversaciones con unos y con otros, entonces eso quiere decir que se podría haber dado el caso y decir que era la oportunidad de poner el broche final a mi carrera, dar las gracias a Movistar e irme, pero no se han dado las circunstancias. Siempre me amparo en eso de 'lo que sucede, conviene', a mí me ha ido bien, he tenido suerte y me he movido mucho por instinto y ahora me ha parecido que lo más interesante y razonable era mantenerme en Movistar.

No se han dado las circunstancias para irme de Movistar Antoni Daimiel

¿Te puede costar cambiar los ritmos de vida tras 30 años viviendo de noche?

Veremos a ver, es una muy buena pregunta. En lo que es el periodo entre temporadas, que va desde finales de junio hasta octubre, creo que me ha pasado de todo. Ha habido veces que he querido cambiar el horario, otras que lo he cambiado sin querer y otras que no, pero ahora mismo lo tengo bastante cambiado. Me estoy durmiendo antes y despertando casi sin despertador a las 9.30 o antes incluso, eso es un cambio significativo. En estos 30 años me salía natural mantener el horario y creo que me ha ido para no mantener un jet lag permanente.

Es verdad que he tenido alguna crisis que otra durante estos años, pero en lo general lo he llevado bastante bien. Ha habido circunstancias favorables porque vivía en un sitio donde había silencio, no había sido padre todavía y podía descansar más. También es verdad que ha habido muchos años que yo hacía partidos de NBA y no hacía nada más, así estuve 10 años, vivía para hacer partidos de NBA y para mi tiempo libre y ya. A partir del 2006 sí empecé a colaborar con otros medios y ha habido épocas de mucho trabajo, pero en estos últimos años sí que he ido reduciendo un poco porque era lo que me pedía la manera en la que quería vivir.

¿Que se hayan acabado los derechos te ha podido acelerar involuntariamente ese proceso de poder conciliar más con tu hijo?

No, y te lo digo sinceramente. Llevo años en esa dinámica sin tener ni idea de que esto iba a pasar. Llevo años queriendo dedicarme más a mi familia, a otras inquietudes y a mí. Obviamente ha sido porque he tenido una carrera larga y he sido un privilegiado y no necesito estar trabajando a tope en cinco sitios para ganarme la vida. Además, la pandemia fue un punto de inflexión para todos y a partir de ahí empecé a pensar que llevaba 26 ó 27 años comentando la NBA y veía el horizonte de 30 sin saber nada de lo que iba a pasar, pero lo veía como un número muy redondo y no me agobiaba en pensar que hay se podía cerrar una etapa. Es verdad que este cierre no ha sido voluntario y si siguiera la NBA en Movistar yo seguiría, pero se ha dado así y ya está.

El periodista deportivo Antoni Daimiel. Imagen cedida por Antoni Daimiel

Andrés Monje, por ejemplo, sí que se ha ido a Amazon Prime, aunque él es más joven y está digamos en sus primeros años y sois casos distintos, pero ¿si a ti esto te llega a pasar con 15 años menos te habrías cambiado?

Es posible que sí. He tenido mis crisis personales que han tenido que ver con cosas externas y también con cosas mías de amor o desamor con mi actividad profesional, y muchas veces han tenido que ver con cosas de fuera. Cuando se fue Andrés Montes a laSexta en 2006 entré en una crisis porque veía que mi carrera no había avanzado como debía y rompí un poco con la NBA. Me mantuve haciendo All Stars y Finales en la 2007/08, pero esa fue la temporada que estuve más apartado y no hacía partidos semanales. Luego en la 2008/09 hice algo más, fui a las finales con el primer anillo de Gasol y ya me ofrecieron cambiar el vínculo y volver a hacer NBA a tope y lo acepté.

También ha habido épocas, como 2017 y 2018, que no estaba cómodo. Hubo muchos cambios en Movistar en la estructura de deportes y no es que me dieran vértigo, pero al final te generan inseguridad y piensas que igual a los nuevos responsables no les gustas tanto y quieres empezar una relación de cero. Ha habido otras épocas en la que me daba pereza los viajes, pero ahora en los últimos años sí que he viajado con toda la ilusión de los mejores días y he estado bien. Creo que ha funcionado bien el programa Generación NBA y las retransmisiones y ahora estaba bien, pero ha habido épocas para todos los gustos.

Entonces, en esas épocas de 2008 o 2018 sí que me habría planteado irme, aunque las condiciones hubieran sido peores que en Movistar por situación personal y por edad, pero ahora no. En cuanto al caso de Andrés, entiendo que él haya optado por eso, es una persona muy cabal y sabe lo que tiene, lo que le interesa y es muy buen comentarista y me alegro que haya podido elegir y espero que lo haya hecho bien.

¿Te podremos ver en algún momento de la temporada comentando Euroliga en Movistar?

No lo descarto al 100%, pero de momento no, no estoy en el equipo. Sí que me dieron la posibilidad de entrar, pero ya estaba un poco el equipo formado y mi situación cuando se me planteó era muy incierta y preferí no meterme ahí. Además, un poco por estatus y por antigüedad, es casi el único baloncesto que ha quedado y era obvio que me lo iban a ofrecer, pero si digo que sí habrían sacado a alguien que ya le habían dicho que iba a estar en Euroliga y los puestos iban a correr y me iba a sentir mal. Estos años he hecho partidos de ACB y Euroliga y me sentía mal porque ellos estaban haciendo la temporada y luego llegaba un muy buen partido y me ponían a mí de invitado, pero era algo que me pedía la empresa y aparecía en mi contrato.

En otras épocas sí que me habría planteado irme, aunque las condiciones hubieran sido peores Antoni Daimiel

¿Sientes que con Guille Giménez en parte le habéis robado el show a un producto como la NBA con esas historias que muchas veces captaban más la atención en televisión y en redes que los propios partidos?

No, yo no siento eso. Eso surge con Montes en los primeros tiempos hace 30 años y luego ha habido idas y venidas en función de los que estamos en las retransmisiones. Yo nunca he dejado de ver estos momentos como un recurso de la narración del partido, aunque es verdad que ha habido algo muy reconfortante para mí al menos, y es que este tipo de cosas nos ha beneficiado o dado cierta ventaja en la aceptación de las generaciones más jóvenes. Ha mezclado y encajado bien con lo que busca el consumidor más joven en televisión y redes sociales y me he sentido muy valorado y hasta querido por gente de 10, 12 o 15 años. A eso le doy mucho valor porque los hábitos de consumo están muy diferenciados, pero siempre ha sido un recurso. También se debe a la manera de entender esto por parte de Guille Giménez y de mí. Al final, ha sido un recurso y no lo hemos alimentado de más porque podríamos haber forzado y no lo hemos hecho.

¿Te da pena ver a Guille narrar un partido de tenis casi de dos desconocidos en primeras rondas de un Máster 1000?

Doler no me duele, él es un empleado con contrato indefinido desde hace 30 años en Movistar y ha sido el primer narrador de NBA desde hace diez años y con cierto éxito y relevancia y ahora de momento está haciendo eso. No sé si le han planteado otras cosas o no, si está a gusto o no. Esto también cambia según el prisma desde el que lo vemos, muchos periodistas sin trabajo estarían como locos con ser el tercer narrador de tenis de Movistar y él además ya ha hecho el US Open alguna vez, así que no me ha sorprendido verle hacer tenis. Tampoco sé los criterios de los responsables por haberle puesto ahí y no en otras cosas.

¿Tú te verías comentando un partido de fútbol o más haciendo un programa estilo Informe Robinson?

De estas cosas me veo capacitado para sacarlas adelante bien. Yo no comentaría fútbol americano, hockey hielo, rugby o incluso tenis, eso tendría que ponerme al día y necesitaría tiempo, así que no voy a lo loco aceptando cualquier cosa. Si no estoy muy al día al final se va a notar y es una locura, pero fútbol sí que lo sigo desde que tengo uso de razón, he hecho cosas de fútbol en televisión y radio y bien. Reportajes igual, empecé en El día después haciendo vídeos, entrevistas y creo que ahí puedo aportar. Luego otras cosas lo descartarían, si me dicen que haga cosas para las que no estoy capacitado diría que no porque vamos a quedar todos mal.

Cambiando de tercio y sobre la nueva temporada NBA, ¿cómo la ves, repite Oklahoma anillo o ves otras posibilidades?

Oklahoma va a estar ahí unos años a no ser que cometan errores graves con movimientos de plantilla. Es un equipo muy joven, muy bueno y con la experiencia de haber ganado, que siempre suma bastante. El problema es que es peligroso para estos equipos que pueden ser una dinastía el primer año después de ganar, este que vamos a afrontar, porque a veces se cogen vicios a la hora de planificar la temporada que le pueden llevar a cometer errores y que aparezca otro equipo y les supere. También en la administración de jugadores, tanto por exceso y defecto, porque piensas que vas a competir en playoffs y puedes dar descansos y pueden acarrear problemas físicos, que cueste conectar, etc. Es el gran favorito, pero la competición sigue muy abierta, hemos tenido siete campeones en siete años y cualquier equipo que pueda estar ahí la puede ganar.

Además, hay un componente nuevo que es la Emirates Cup y siempre puede poner a equipos a un muy buen nivel pronto para ganarla que luego sufren crisis. Hay muchas cuestiones, igual que los movimientos de jugadores hasta febrero, son muchos condicionantes que hacen que la liga sea más interesante. En el Este hay muchas opciones, está abierto y con equipos con lesionados que se descartan, pero yo creo que hay que esperar a ver cómo compiten.

¿Te decepcionó el anuncio de LeBron James?

El concepto decepción con mi edad está caro, pero sí que me parece que no necesita eso. La gente más joven puede ser más receptiva con este tipo de cosas, incluso hay gente que celebra el troll y todo eso, pero yo creo que no necesita eso y cebar de esa manera un anuncio para que sea eso creo que hace que la valoración global de deportista y ciudadano de LeBron, que siempre ha estado muy bien clasificado en esos parámetros, haya bajado.

¿Ves a España con la posibilidad de que vuelva a ser medio plazo lo que ha sido en la NBA?

A corto plazo lo veo difícil. Salen jugadores en cuanto a que siempre tenemos muy buena selecciones inferiores, pero hay un salto para llegar a nivel profesional y ahí es donde tenemos más problemas. El otro día leí que Aito García Reneses decía que nos faltan jugadores altos, que a lo mejor no sacamos tantos jugadores de 2,08 para arriba, que hoy en día salen en muchos países y son capaces de hacer de todo en la pista y esto nos está faltando un poco. Los jugadores altos que hemos sacado últimamente son más especialistas exceptuando un poco a Santi Aldama. Después hay que dotar al clima competitivo para que crezcan en esa edad y vamos a ir poco a poco. Hay que ver si Chus Mateo puede crear un bloque sólido para clasificarse para los eventos primero y luego competir, que no es fácil. En baloncesto, y es una obviedad que no está mal recordarla, juegan cinco jugadores y en cuanto un país, aunque no tenga una gran tradición, te saca a tres muy buenos porque te sale una muy buena generación te puede hacer el lío, y más en torneos cortos.

Hay que confiar en que se pueda hacer un buen trabajo porque es muy importante el devenir de la selección para el estado de ánimo del aficionado, crear nuevos, etc. Si España lo hace muy bien, luego durante la temporada quiere ver más baloncesto.

¿Con qué momento te quedas tú de toda tu carrera? ¿El sexto anillo de Jordan?

Ese es uno de los que más, sí, pero yo no era tan consciente. Yo empiezo en diciembre del 1995 y no era consciente del momento que se estaba viviendo, igual en EEUU tampoco, pero es que en esos tres primeros años, 1996, 1997 y 1998 son los años del documental The last dance, que arrasó, después en pandemia. Cuando llegamos a las finales del 1996 en Chicago me di cuenta que era un momento histórico por la prensa, lo que vendían en tiendas con el 72-10, que era el récord de la Liga Regular, y que estaba Jordan, que era uno de los deportistas más relevantes a nivel mundial. Esos tres años son muy top, pero hay más.

Los Spurs han sido muy importantes con sus cinco anillos y alguna final perdida, también los Lakers de Shaq y Kobe y después con Pau Gasol. Por otro lado, el factor LeBron y los Warriors también y la final de 2016 no le tiene nada que envidiar a ninguna otra que haya vivido. Fue un 4-3, remontada, con LeBron, Curry, etc, lo tuvo todo.