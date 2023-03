El Barça se querella contra el periodista que acusó a Laporta de consumir drogas en el Bernabéu

Xavier Bonilla/NurPhoto via Getty Images

El FC Barcelona se va a querellar contra el periodista Salvador Sostres después de que publicara en un blog personal en el diario ABC un artículo en el que acusaba al presidente blaugrana, Joan Laporta, de consumir drogas en el Estadio Santiago Bernabéu.

Según informa Mundo Deportivo, el mandatario culé ha dado la orden al área de presidencia de presentar una querella criminal contra el comunicador.

El periodista dedicó una columna a hablar de cómo vio al presidente del Barça en la visita del club blaugrana al campo del Real Madrid y soltó varias fuertes acusaciones que ahora Laporta quiere llevar a los tribunales.

"El jueves en el palco del Bernabéu vi a Joan Laporta destruido. Me dio lástima. Este no es un artículo sobre sus graves mandamientos morales, por decirlo de la forma más delicada, sino un artículo desolado por verlo tan desbocado y herido, con esa ansiedad tan trágica que le está consumiendo y que, si no se detiene, lo matará", aseguró en el artículo.

Sostres criticó los "excesos" del presidente del Barça y señaló que tuvo "un sentimiento de pena al verlo tan llevado por sus demonios". "Era humillante cómo hablaban de ti el jueves, mientras ibas y volvías del baño a hacer ruidos y a ponerte gotas en los ojos para compensar lo que tú ya sabes que compensabas", recogía el periodista en el artículo.

Tanto Mundo Deportivo como Sport aseguran que el Barça presentará la querella en las próximas horas y desde el club blaugrana se descarta cualquier acto de conciliación con el comunicador.