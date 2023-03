Caso Enríquez Negreira: ¿A quién señala la RFEF?

La información recabada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Comité Técnico de Árbitros (CTA) en el marco de la investigación interna sobre el Caso Enríquez Negreira, que investiga los pagos del FC Barcelona a dos sociedades del que fuera exvicepresidente de los árbitros durante 17 años, se trasladarán a los órganos judiciales y deportivos pertinentes, así como a la UEFA, que también la ha solicitado.

"Lo realmente importante es llegar al final de esta investigación. Los abogados analizaron si resultaba oportuno o contraproducente presentar denuncia o querella según la información y entendieron que esto en vía judicial era totalmente contraproducente porque la admisión de la denuncia paraliza la actuación del fiscal", aseguraba esta mañana el secretario general de la RFEF, Andreu Camps, en una comparecencia junto al presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo.

Una rueda de prensa en la que, además de defender la integridad de lo árbitros españoles, se ha señalado a uno por no colaborar en la investigación y a una persona "con responsabilidades gubernamentales" que pudo tener conocimiento de los hechos y no los denunció.

La Cadena SER ha avanzado esta noche que esa persona sobre la que ha puesto el foco la RFEF podría ser Alberto Soler, exdirectivo del Barça y exdirector general de Deportes del CSD, contra el que estudian presentar una querella al considerar que tuvo acceso a información importante en lo que respecta a los pagos del Barça a Enríquez Negreira y, después haber pasado por el Gobierno, ni comunicó ni denunció los hechos.

"Durante este tiempo la RFEF sí ha podido constatar que existiría alguna persona que conociendo los hechos de primera mano no los denunció cuando tenía responsabilidades gubernamentales y está estudiando si se podría derivar alguna responsabilidad y si se podría presentar alguna querella", advirtió Andreu Camps durante la rueda de prensa, pero tal como informa El País, Albert Soler declaró ante la Fiscalía como testigo que conocía los informes para el Barcelona que hizo Javier Enríquez, hijo del exvicepresidente del CTA.

Árbitro no colaborador

En lo que respecta al colegiado que no se habría prestado a colaborar en la investigación interna del Comité de Árbitros, la Cadena SER apunta el nombre de Estrada Fernández, que esta semana presentaba una querella contra Enríquez Negreira, su hijo y la empresa Dasnil.

Precisamente, esa querella ha paralizado la investigación que la Fiscalía de Barcelona tenía en marcha desde 2022. La ley obliga a cesar en sus indagaciones cuando tenga conocimiento de que un asunto está en manos de un juez, tal como informa El País.

"Se deducía que todos los árbitros, árbitros asistentes y delegados, menos uno, habían colaborado aportando información y datos. Un árbitro no ha contribuido a la comunicación interna pese a que se le volvió a requerir varias veces. No contestó a ningún plazo. Se está estudiando cómo proceder a esta situación en la que un árbitro no ha participado en toda la información que se ha solicitado", explicaba Andreu Camps en su comparecencia.

El presidente del CTA, Medina Cantalejo, ha defendido que "cuando alguien filtra información de un grupo es egoísta". "No voy a dar nombres. Ha pasado eso. Ha habido una persona a la que se ha requerido información y que no la ha ofrecido", ha razonado.

Tras la lectura de un manifiesto en defensa del colectivo por parte del árbitro murciano José María Sánchez Martínez, Medina Cantelejo, reiteró su deseo de que con la investigación "no haya ninguna duda". "Que se deje de especulaciones y se ponga en tela de juicio la honestidad de una persona sin ninguna prueba. Esta guerra no va con nosotros", concluyó.