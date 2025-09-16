De Pelé a Usain Bolt: las 30 reliquias del deporte mundial que se pueden disfrutar en Madrid gracias a PUMA

Camisetas del Atlético de Madrid y Camerún en la exposición Legend - Puma presentado por Laliga

Maradona, Pelé, Luis Suárez, Neymar, Johan Cruyff, Usain Bolt... Todos ellos tienen en común más de una cosa. Evidentemente, hablamos de varias leyendas del deporte mundial, pero no solo eso pero no es solo eso. No podemos decirte más pero si eres un amante del deporte -y del fútbol especialmente- hay un lugar que te encantará visitar.

Si vives en Madrid o estás de paso por la capital española, hay un pequeño templo que tienes que visitar sí o sí. Se trata de una lugar único: la 'Exposición temporal de PUMA en Legends', realizada en colaboración con la Liga. Ubicado en la Puerta del Sol, la exposición recoge todo tipo de artículos únicos e históricos de los momentos más simbólicos a nivel mundial del fútbol que, si no han visto, no pueden dejar pasar.

Sus puertas están abiertas hasta el 19 de septiembre y la colección de la que podrán disfrutar está plagada de camisetas icónicas, botas que no se han podido ver jamás y balones únicos, que no podrán encontrar en ningún otro lugar del mundo. En la exposición hay un total de 30 piezas únicas.

Las botas de Pelé en el Mundial de México 1970, las de Maradona en los años 80, las de Carvajal en la última final de Champions o las zapatillas con las que Usain Bolt ganó el oro olímpico en Pekín 2008. Artículos de las mayores leyendas del deporte, camisetas que a todos les transportarán a un momento especial y les recordarán a un jugador concreto, y todas ellas con el sello de PUMA. Incluso Rihanna está presente en la exposición.

Además estas piezas, también podrán encontrar equipaciones con increíbles historias detrás, como la de Camerún en la Copa África 2002 o la de Cruyff en el Mundial de 1974, quizá la más emblemática de la historia si hablamos en clave de marketing. Solo podemos dar una pista: Cruyff en el Mundial de 1974.

El HuffPost pudo hablar con Daniel Moreno, Teamhead Sports Marketing Teamsport en PUMA, quien explicó de primera mano la historia de cada producto: a quién perteneció, en qué época, su exclusividad, por qué es único y todo lujo de detalles al respecto.

Botas conmemorativas por los 500 goles en la carrera de Luis Suárez

Camiseta de Cruyff en el Mundial de 1974

Zapatillas de Rihanna de PUMA

Balón en la Exposición de PUMA