El equipo Israel-Premier Tech retira la palabra 'Israel' de su maillot en La Vuelta para "priorizar la seguridad" de sus ciclistas
La decisión del combinado hebreo llega tras varias etapas marcadas por la polémica y las interrupciones por parte de manifestantes, que se han agolpado en contra los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza.
Finalmente, el equipo ciclista Israel Premier-Tech se ha visto obligado a tomar una decisión definitiva respecto a su presencia en la Vuelta a España. Las continuas presiones de los manifestantes que se han agolpado en las últimas etapas con banderas de Palestina en casi la totalidad del recorrido, junto a las declaraciones del director de la Vuelta, Fernando Escartín, el pasado miércoles apelando a la "responsabilidad" del equipo hebreo respecto a "la seguridad del pelotón", han propiciado que el combinado israelí elimine la palabra "Israel" de su maillot.
Con un comunicado a través de su cuenta de X, el equipo Israel-Premier Tech ha asegurado que "para priorizar la seguridad de nuestros ciclistas y de todo el pelotón, dada la peligrosidad de algunas protestas en @lavuelta, Israel – Premier Tech ha proporcionado a los ciclistas un uniforme con el monograma del equipo para el resto de la carrera. El nombre del equipo se mantiene como Israel – Premier Tech, pero el uniforme con el monograma ahora se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado previamente para nuestros vehículos y ropa informal".
Esta decisión es particularmente relevante después de la enorme polémica abierta acerca de la participación de equipos israelíes en competiciones deportivas o en eventos culturales. La polémica ha traspasado fronteras y sobre ella se han pronunciado todo tipo de personalidades: políticos, deportistas, actores, periodistas...