El equipo Israel-Premier Tech retira la palabra 'Israel' de su maillot en La Vuelta para "priorizar la seguridad" de sus ciclistas

Finalmente, el equipo ciclista Israel Premier-Tech se ha visto obligado a tomar una decisión definitiva respecto a su presencia en la Vuelta a España. Las continuas presiones de los manifestantes que se han agolpado en las últimas etapas con banderas de Palestina en casi la totalidad del recorrido, junto a las declaraciones del director de la Vuelta, Fernando Escartín, el pasado miércoles apelando a la "responsabilidad" del equipo hebreo respecto a "la seguridad del pelotón", han propiciado que el combinado israelí elimine la palabra "Israel" de su maillot.

Con un comunicado a través de su cuenta de X, el equipo Israel-Premier Tech ha asegurado que "para priorizar la seguridad de nuestros ciclistas y de todo el pelotón, dada la peligrosidad de algunas protestas en @lavuelta, Israel – Premier Tech ha proporcionado a los ciclistas un uniforme con el monograma del equipo para el resto de la carrera. El nombre del equipo se mantiene como Israel – Premier Tech, pero el uniforme con el monograma ahora se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado previamente para nuestros vehículos y ropa informal".

Esta decisión es particularmente relevante después de la enorme polémica abierta acerca de la participación de equipos israelíes en competiciones deportivas o en eventos culturales. La polémica ha traspasado fronteras y sobre ella se han pronunciado todo tipo de personalidades: políticos, deportistas, actores, periodistas...