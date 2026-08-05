Carlos Alcaraz suma otra mala noticia: también renuncia a Cincinnati y mantiene en el aire su regreso para el US Open

La vuelta de Carlos Alcaraz tendrá que seguir esperando. El tenista español anunció este lunes que tampoco disputará el Masters 1.000 de Cincinnati, una nueva ausencia que prolonga una inactividad que ya dura más de tres meses y que mantiene en el aire su presencia en el US Open, último Grand Slam de la temporada.

El torneo estadounidense confirmó la baja del murciano en un comunicado en el que explicó que el número uno español continúa recuperándose de los problemas en la muñeca que arrastra desde la pasada primavera.

Nuevo contratiempo

"Sabemos que Carlos está haciendo todo lo posible para volver a competir en torneos lo antes posible", señaló el director del torneo, Bob Moran, quien le deseó una pronta recuperación y expresó su deseo de volver a verle en Cincinnati en futuras ediciones.

La noticia supone un nuevo contratiempo para Alcaraz, que no disputa un partido oficial desde el pasado mes de abril, cuando sufrió la lesión durante el Conde de Godó de Barcelona. Aquella dolencia obligó al murciano a frenar en seco una temporada que había arrancado de la mejor manera posible.

Y es que el español había comenzado 2026 levantando el Open de Australia, un triunfo que parecía anunciar otro año de dominio en el circuito. Sin embargo, la lesión de muñeca cambió por completo el panorama.

Desde entonces, Alcaraz se ha visto obligado a renunciar a algunas de las citas más importantes del calendario. Primero llegó la baja en Roland Garros, después en Wimbledon y, más recientemente, en el Masters 1.000 de Montreal. Ahora también se cae de Cincinnati, uno de los grandes torneos de preparación para el Abierto de Estados Unidos.

El US Open, la gran duda

Todas las miradas apuntan precisamente al US Open, que comenzará a finales de agosto y representa la última oportunidad de disputar un Grand Slam esta temporada. A día de hoy, sin embargo, sigue sin estar claro si el español llegará a tiempo para competir en Nueva York.

La prioridad del equipo de Alcaraz continúa siendo evitar cualquier precipitación que pueda agravar una lesión especialmente delicada para un tenista, ya que afecta directamente a una de las articulaciones más exigidas durante el juego.

Mientras tanto, el circuito sigue esperando el regreso de uno de sus grandes referentes. Después de un inicio de temporada espectacular, la ausencia prolongada del murciano ha dejado un vacío evidente en el tenis mundial, que aguarda con expectación el momento en el que pueda volver a competir y recuperar el nivel que le permitió conquistar el primer Grand Slam del año.