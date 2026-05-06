El PSG quiere ser el Real Madrid y conseguir dos Champions seguidas, tras empatar 1-1 con el Bayern y si no lo impide el Arsenal

Nuno Mendes frente a Dayot Upamecano durante el partido de vuelta entre el Bayern de Múnich y el PSG en el Allianz Arena.

El París Saint Germain PSG "amenaza" con repetir título en la Champions League de forma consecutiva, "a lo Real Madrid", tras empatar en su semifinal ante el Bayern de Múnich en su casa por 1-1. Antes tendrá que vencer al Arsenal, en la final de Budapest, aunque en esta semifinal impresionante en la ida y la vuelta muchos están de acuerdo en que de aquí saldrá el campeón. Como suele pasar en el fútbol, igual el Arsenal el que estrena casillero en la máxima competición continental. Se quedó sin la séptima el Bayern, que como casi siempre, cayó con honores.

Tras el partido de ida en París, para mucho uno de los mejores encuentros no ya de los últimos años, sino de la historia, el listón estaba muy alto. No llegó a tanto, pero de nuevo, porque ambos equipos no saben hacer otra cosa, fue un encuentro vibrante, veloz y ofensivo. El Bayern perdía además, a la postre, su imbatibilidad en casa.

Pronto se adelantaron los de Luis Enrique

El partido comenzó ideal para el PSG, gracias al gol tempranero de Dembelé en el minuto 3, que podría también repetir de forma consecutiva en el Balón de Oro, si su equipo hace lo propio en la competición. Se resarcían de ese 5-2 que tenían en París y que se quedó en un 5-4 final con el "arreón" final del Bayern y que dejaba la vuelta de la semifinal en gran incertidumbre.

Ousmane Dembélé se convertía así en el segundo jugador francés en marcar 3 goles en una semifinal de una temporada de la Liga de Campeones, después de Karim Benzema con el Real Madrid en la temporada 2021/22.

Se calentaba el partido tras la reclamación del Bayern de una mano que ni siquiera se revisó. Se despistaron con todo ello o las alemanas y casi les cuesta caro. Solo una mano milagrosa de Neuer evitó el segundo del PSG con el cabezazo de Joao Neves. Los de Luis Enrique tenían más el balón y eran más incisivos en ataque, aunque al filo del descanso los de Kompany tuvieron dos ocasiones claras para empatar el partido pero Safonov lo impidió. Acabaron mejor los alemanes con el pitido de los primeros 45 minutos.

El Bayern lo intentó pero el PSG controló y tuvo más cerca el 0-2

El Bayern necesitaba uno de sus aluviones ofensivos, necesitaba dos goles para, al menos, forzar la prórroga. Sin embargo, no empezó la segunda parte especialmente intensa, aunque el Bayern lo intentaba y parecía que el PSG se ponía en modo expectativa y a esperar su oportunidad, bien replegado aprovechando esos dos goles de ventaja y sabedores de que en defensa los alemanes siempre tienen fisuras.

Comparado con la ida, podría parecer un partido del montón; comparado con la otra semifinal entre el Atlético de Madrid y el Arsenal, seguía siendo un gran duelo, más dinámico y entretenido. El Bayern lo intentaba, pero fue el PSG en el minuto 55 y el 56 el que tuvo hasta ese momento las ocasiones más claras, con un disparo repelido por Neuer de Doué y otro de Kvaratskhelia.

No fue hasta el minuto 60 que el Bayern tiraba a puerta, inquietando mínimamente a Safonov con un disparo flojo. El PSG seguía cómodo a la espera de una contra. La semi hablaba cada vez más francés, aunque Luis Enrique seguía nervioso en la banda y dando instrucciones continuas a Dembelé.

El Bayern no jugaba con velocidad y de nuevo el PSG a punto estuvo de poner el 0-2 con otro contragolpe culminado por Doué y de nuevo salvador Neuer. Dembelé abandonaba el terreno de juego por decisión ténica y entraba Barcola.

En el 68 tenía el Bayern a la más clara, un disparo seco repelido por Safonov, pero seguía sin dar sensación de agobiar al PSG. Olise volvía a avisar con otro disparo de lejos, pero los de Kompany no encoentraban fluidez en ataque, tirando más de la calidad individual.

Volvía a avisar el PSG, de nuevo con Doué y Kvaratskhelia como protagonistas, parando Neuer de nuevo, muy al contrario que el partido de ida, donde de cinco disparos los cinco fueron dentro, algo inusual en un portero que de los pocos que se pueden sentar a la mesa de Courtois.

El tiempo pasaba y cada vez se alejaba más la opción de poner nerviosos a los de Luis Enrique si empataban el partido, más aún cuando a la mínima, el equipo francés llegaba fácil al área teutona y tenían ocasiones claras. El tiempo pasaba e incluso podrías apostar más y mejor a un 0-2 que a un 1-1, como así fue, con otra ocasión en disparo de lejos del PSG.

Y lo que no hizo el Bayern en 90 minutos, lo hizo, como no, Harry Kane en el descuento, pero dar emoción, aunque apenas quedaba un minuto para el "milagro". Justo "morador" de la final de Budapest con el reto de ganar dos Champions seguidas en la era "post Mbappé".