Encuesta | ¿Está justificado el enfado de la RFEF por las pruebas médicas secretas de Lamine Yamal?

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha comunicado durante la mañana de este martes la desconvocatoria del futbolista del F.C. Barcelona, Lamine Yamal. Su llamamiento por parte del seleccionador Luis de la Fuente, levantó cierta incomodidad en Can Barça, ya que el jugador se encuentra recuperando de una lesión de pubis. Sin embargo, al haber disputado los últimos tres partidos con su club, los servicios médicos y técnicos de la selección consideraron que estaba apto para ir convocado.

Pero el culebrón Lamine Yamal, que ya viene de largo, tras el último parón de selecciones, en el que Yamal jugó casi los dos partidos completos cuando España tenía los encuentros más que solucionados, indignó al técnico del Barça, Hansi Flick, que no entendió que De la Fuente no le diera descanso sabiendo que había sido convocado entre algodones. De hecho, tras dicha convocatoria, Lamine cayó lesionado.

En esta ocasión lo que ha ocurrido según la versión de la Selección Española, es que el futbolista se ha realizado unas pruebas médicas de radiofrecuencia esta misma mañana -la primera de la convocatoria- sin previo aviso a la Selección.

"Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana", reza el comunicado de la RFEF.

"Dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7- 10 días", continúa el texto de la Federación. Finalmente, comunicaron la desconvocatoria del jugador, al que desena una pronta recuperación.

