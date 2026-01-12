ENCUESTA: ¿Estás de acuerdo con que Álvaro Arbeloa sustituya a Xavi Alonso como entrenador del Real Madrid?

El Real Madrid ha comunicado este lunes que ha puesto fin, "de mutuo acuerdo", a la etapa de Xabi Alonso como técnico del conjunto madridista. La noticia se ha dado a conocer un día después de la derrota en la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona.

"Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa", asegura el club madrileño en un comunicado en su portal web. De este modo, agradece su agradecimiento al ya exentrenador y a todo su cuerpo técnico por los siete meses de trabajo.

Alonso tomó las riendas del Real Madrid para dirigir al equipo en el Mundial de Clubes el pasado mes de junio, tras cerrar su etapa en el Bayer Leverkusen. Elegido como el sustituto del italiano Carlo Ancelotti, el entrenador más laureado de la historia del club blanco, el técnico se estrenó el 18 de junio con un empate ante Al-Hilal. Tras cuatro victorias en el torneo, cayó en semifinales, goleado por el PSG (4-0).

Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador

Álvaro Arbeloa, hasta ahora técnico del Real Madrid Castilla, es el elegido por la directiva madridista para tomar las riendas de primer equipo en sustitución de Xabi Alonso. "El Real Madrid CF comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo", ha anunciado el club en un comunicado paralelo.

Arbeloa, como jugador, defendió la camiseta del Real Madrid entre 2009 y 2016, en 238 partidos oficiales, en los que ganó ocho títulos: 2 Copas de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España.

En el comunicado del Real Madrid no se especifica la duración del contrato de Álvaro Arbeloa como técnico del primer equipo, cuyo primer reto será este miércoles, en la visita al Albacete para la disputa de los octavos de final de la Copa del Rey. Y tú, ¿estás de acuerdo con la decisión del Real Madrid?

