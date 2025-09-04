España dice adiós al Eurobasket tras caer ante Grecia (86-90)

Se acabó el Eurobasket para España. Los de Sergio Scariolo han sufrido contra Grecia por 85-88 la tercera derrota del torneo y dicen adiós al campeonato continental, por primera vez en la historia, a las primeras de cambio, en la fase de grupos.

La selección española se jugaba a todo o nada su permanencia en el Eurobasket tras las dos derrotas frente a Georgia y a Italia, y el triunfo de Bosnia sobre Georgia en el partido de las 14:00.

Pese a ir por detrás en el marcador durante prácticamente todo el partido y marcharse al descanso con una desventaja de 15 puntos, el equipo de Scariolo (que se ha despedido hoy como seleccionador) reaccionó y llegó a ponerse por delante en el electrónico a falta de pocos minutos para el final. Sin embargo, como ocurrió en el encuentro ante Italia, la mala gestión de los minutos finales provocó la derrota.