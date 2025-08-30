Lo ocurrido en el partido entre Grecia y Chipre del Eurobasket ha dejado a todos perplejos: "Nunca había visto algo así"

Cuando se celebra una competición deportiva internacional siempre se producen curiosidades de todo tipo que llaman la atención de propios y extraños. Pues bien, en la tarde de este sábado se ha producido un momento verdaderamente atípico y que podría ser la primera vez que ocurre.

El europeo de baloncesto se está celebrando desde el pasado 27 de agosto en Chipre, y al ser el país anfitrión tiene la clasificación asegurada aunque esté bastante lejos del nivel del resto de selecciones. Sin embargo, el suceso que ha despertado todo tipo de asombro en los televidentes ha sido otro.

Y es que, como decimos, el encuentro ha enfrentado a Grecia y Chipre, y cuando ha sonado el himno nacional de Grecia, los jugadores de ambas selecciones han comenzado a cantarlo de una forma sentida y abrazados.

Esto se debe a que las dos selecciones comparten himno nacional, por lo que al sonar en ambas ocasiones, todos los jugadores, cuerpos técnicos y aficionados lo han cantado a viva voz dos veces en apenas unos segundos.

Esta curiosa imagen ha dejado a todo el mundo boquiabierto, ya que poca gente conocía este dato, por lo que ha provocado todo tipo de comentarios: "No había visto esto nunca" o "no sabía que ambas selecciones compartían himno", han sido algunas de las reacciones más comunes.