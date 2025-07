Los penaltis condenan a España e Inglaterra ahoga el sueño de la Eurocopa

El sueño se tornó en pesadilla. Y, para mayor dolor, en unos penaltis que sentenciaron a la que más quiso y a la que mejor jugó. Pero esto también es parte del fútbol. Injusto, no; ¿doloroso?, mucho. Inglaterra ha dejado a España sin su ansiada Eurocopa al imponerse en los penaltis para renovar su cetro europeo.

Fue ahí, en los 11 metros, el único punto en el que las británicas dominaron a las campeonas del mundo, que llevaron el peso de un partido que acabó 1-1 en el tiempo reglamentario y que España no supo rematar en la prórroga por mucho que lo buscó.

España cae, sí, pero con un honor que no debe ser olvidado. La campeona del mundo no deja de estar en la élite y sólo la mala puntería en el momento clave ha privado a las de Montse Tomé a redondear su soñada 'triple corona'. Pero, que nadie dude, España volverá.

Otra vez, en otra final

Cuando a las 18:00 comenzó a rodar el balón nadie esperaba sorpresas. A estas alturas, no parecen posibles entre rivales tan íntimamente conectadas. ¿Quién olvida la final del Mundial hace dos años?. O las citas más recientes en la Nations League. Pero esta era otra pantalla y visto el desarrollo de la Eurocopa, Inglaterra tenía claro que no iba a quedarse esperando al ya conocido juego de lento pero seguro arrinconamiento de España. Y si bien con menos fútbol en lo creativo, las de Sarina Wiegman dieron los primeros zarpazos del partido, siempre con la velocidad por bandera. Quizás la única circunstancia que ha mostrado las costuras de la campeona del mundo.

Si en muchas finales los primeros minutos son de tanteo, de estudiarse, en el St. Jakob-Park de Basilea lo fueron de intercambio de golpes en una guerra de desgaste al fallo. Como el que cometió Cata Coll, a espejo de tantas veces, con una pérdida en el área por mala salida de balón. La reparación de la guardameta mallorquina fue inmediata, con una pierna salvadora a tiro de Hemp. Su segunda gran intervención tras otra tempranera parada a Russo.

A pesar de que España sufría en las fases sin verdadero control de juego, a las campeonas del mundo tampoco les faltaba colmillo. Con Esther González como primer argumento ofensivo, el equipo fue ganando peso en el campo. Cada cual con sus armas, daba la sensación de que estaba el partido por romper, inminente, de un lado o del otro.

La 'moneda' del fútbol salió cara para España en el 24', con una preciosa combinación a cuatro abrochada con un medido centro de Ona Batlle y un cabezazo no menos preciso de Mariona Caldentey. La también mallorquina apareció libre de marca para hacer el 0-1 y, de paso, acallar las voces que ponían en duda su rendimiento en la Eurocopa tras una temporada excelsa con el Arsenal.

Mariona celebra con sus compañeras el gol a Inglaterra Getty Images

El gol le sentó de maravilla a las de Montse Tomé no sólo por la obviedad de ponerse por delante. Superado el inmediato arreón inglés, España comenzó a poder controlar el juego, 'su juego', para conseguir bajar un par de puntos la sensación anterior de vértigo. Era otro partido y así se llegó al descanso. Con la única novedad de Chloe Kelly por la renqueante Lauren James. Su nombre habría de ser protagonista pronto.

Lo bueno o malo de conocerse tanto, decíamos antes, es que no hay lugar a sorpresas. Tampoco cuando tu rival, Inglaterra, viene de remontar y sobrevivir al límite en toda la Eurocopa. Lo hizo en su difícil grupo, en unos cuartos salvados in extremis ante Suecia y de forma aún más milagrosa ante Italia en semifinales. Con ello jugó también la 'maga' Sarina Wiegman, sabedora de que su momento llegaría. Era cuestión de no verse fuera del partido y a ese juego Inglaterra saber jugar muy bien.

España no pareció verse afectada a la vuelta y siguió con su plan. Control y acumulación de balón para buscar un 0-2 que estuvo cerca en sendas acciones de Mariona. Enfrente, Inglaterra ya iba asomando sin necesidad de grandes despliegues, siempre con la referencia por banda izquierda de Kelly. La talentosa jugadora del Arsenal sería protagonista poco después. De sus pies nació el 1-1 que hizo Alessia Russo en el 56'. El centro perfecto de Kelly encontró la cabeza de su compañera, más rápida y hábil que la zaga española. Demasiado esta vez para Cata Coll.

Era volver a empezar con media hora por delante. Y, como al comienzo, la calma dio paso a un no parar, con más chispazos que dominio real. España la tuvo con apariciones rápidas de Aitana, Athenea... mientras Inglaterra inquietaba cada vez que rondaba el área 'visitante'. Lo volvió a mostrar Kelly, imparable por su banda, a la que sólo una estirada de Coll impidió celebrar el 2-1.

Fue entonces, ya por el 70' cuando Montse Tomé movió el banquillo, con Claudia Pina por una desaparecida Alexia. Salir y (casi) besar el santo, porque fue precisamente Pina la que reactivó al equipo con un disparo que Hampton sacó a corner y con varias acciones más seguidas con ella como protagonista. En un constante toma y daca, el partido se acercaba a la prórroga, con más intentos españoles por evitarlos que de la parte inglesa.

España quiere, Inglaterra mira a los penaltis

Era el momento de los cambios, pensando en la supervivencia física en el tiempo extra... o una acción sorpresiva ya con el reloj encima. Tomé tiró de Salma Paralluelo y Vicky López por las ya exhaustas Esther y Athenea. Dos buenas bazas si buscas velocidad y gol. Ambas empujaron en el descuento, mientras Inglaterra se limitó a esperar.

El título pasaba por estar un 'ratito' más sobre el césped suizo.

La misma dupla que protagonizó el cierre del tiempo reglamentario hizo lo propio ya en el tiempo extra. Salma y especialmente una 'descarada' Vicky López monopolizaron el balón por parte española, que es tanto como decir el balón, porque Inglaterra había renunciado a crear algo más la vieja táctica del patadón y lo que surja. Y a veces surgía, como en los compases finales del primer tiempo, que sin embargo se cerró con un 'casi' de Salma, a punto de remachar un pase de la muerte de Batlle.

No cambió demasiado la tónica en la segunda parte. Con las fuerzas a mínimo, los arreones de España se quedaban a las puertas del gol, mientras las británicas insistían en resistir y lo que pudieran hacer a la contra, sin dejar de pensar en unos penaltis que parecían desear más que las españolas. Visto lo visto en esta Eurocopa, se podía entender...

Llegó el momento. Y hasta con lío, en forma de repetición del penalti inicial, de Mead, por doble toque. Cata Coll no cayó a la segunda y sacó una mano salvadora. La tanda empezaba bien pero esto no es como empieza. La ventaja se esfumó pronto, con un mal lanzamiento de Mariona.

También fallaron Aitana y Salma, recuperando fantasmas recientes de España desde los 11 metros. Cuatro tiros, tres errores. En medio, volvió a aparecer la agigantada portera española, pero ella sola no pudo con Inglaterra y Chloe Kelly sentenció el título para las inglesas en el último lanzamiento. Quién si no ella hoy.

El sueño de la Eurocopa se esfumó... por esta vez. Volveremos.