Jon Rahm gana el Masters de Augusta 2023 de golf 

Jon Rahm le regala a Severiano Ballesteros una histórica victoria en el Masters de Augusta 2023 de golf. El golfista español se vestirá la chaqueta verde más popular del deporte después de dominar la última vuelta en el Augusta National.

El 'león de Barrika', de 28 años, se coronó de manera espectacular el Masters de Augusta 2023, después de cuatro días de suspensiones, tormentas y árboles que cedían por el viento. El vasco, que vuelve al número uno del mundo, demostró su espectacular estado de forma con la cuarta victoria en lo que va de 2023 y este domingo, Rahm firmó una tarjeta de 69 golpes en la ronda final, con un único 'bogey' y cuatro 'birdies' en el tres, el ocho, el trece y el catorce.

El viento fue el último elemento en dar algo de guerra en el recorrido de Georgia (Estados Unidos), además del agua que dejó más pesados y lentos de lo normal los 'greenes'. Tocaba hilar fino y, después de lo visto esta campaña, con Rahm luciéndose en el Sentry Tournament of Champions, The American Express y el Genesis Invitational, el resultado final no puede llamarse sorpresa.

El vasco manejó la ronda decisiva con cabeza, viendo además que Koepka no iba sobrado, y apretó cuando olió la sangre. Rahm se subió al liderato en el sexto hoyo y no descuidó una victoria ilustre, concentrado hasta disfrutar la gloria en el 'green' del 18 en una fecha señalada.

A sus 52 años, Phil Mickelson impresionó en su última ronda con hasta ocho 'birdies', cinco de ellos llegaron en los últimos siete hoyos.

El último de ellos para cerrar su participación en el 18 ovacionado por el público de Augusta y tomar camino del vestuario con la duda de si sería una amenaza real para un Rahm que se mantenía y un Koepka en caída libre.

Los estadounidenses Brooks Koepka y Phil Mickelson (-8), Jordan Spieth (-7) y Patrick Reed (-7) completaron el 'Top 5'.

El vasco consigue así su segundo 'Grand Slam' tras ganar el US Open en 2021 y volverá, tres años después, a vestir la que sería la sexta chaqueta verde del golf español, tras las que lograron Severiano Ballesteros (1980 y 1983), Jose María Olazabal (1994 y 1999) y Sergio García (2017).

La victoria, además, coincide con el que hubiera sido el 66 cumpleaños de Severiano Ballesteros. El de Pedreña nació un 9 de abril. Un Seve pionero para el golf europeo e ídolo de muchos, entre ellos un Rahm al que no le es ajeno la fecha y el sabor especial que tendría ganar el Masters en este día. "Hay veces que esas cosas ocurren, no sabes por qué", dijo Olazábal el jueves.

Por otro lado, antes del inicio del maratón este domingo, Tiger Woods anunció su retirada del torneo, tras pasar el corte por 23º consecutiva con una cojera evidente y bajo la ovación del público. El frío y la lluvia no ayudaron al cinco veces campeón en Augusta, incapaz de recuperar las secuelas de su grave accidente en 2021.