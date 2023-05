El tenso momento entre un ex del Madrid y el entrenador rival en la Kings League

La segunda jornada de la Kings League ha arrancado la tarde del domingo con un Jijantes - Kunisports en el que el equipo del Kun se ha llevado la victoria con un contundente 7-1 tras aprovechar hasta en dos ocasiones el gol doble de los últimos dos minutos de partido, algo que ha dejado con una cara de incredulidad a un Gerard Romero que creyó en la victoria hasta el final.

La tranquilidad que imperó durante los primeros tres partidos, se rompió en el cuarto duelo, que enfrentó a Porcinos, de Ibai contra Saiyans, de The Grefg, en un partido marcado por la rivalidad y los piques entre ambos streamers, que son amigos pero en la tarde de hoy rivales.

Y esa rivalidad se trasladó al terreno de juego y más cuando, en los últimos dos minutos del primer tiempo, Spursito lanzó desde la grada el dado de la liga, en el que salió el sello de Fast and Furious, lo que significa que durante esos últimos minutos del primer período, los equipos se disputará un 1 vs 1 con portero.

Alberto Bueno protestó al árbitro

En el minuto 19 y con 1-3 a favor de Porcinos, Alberto Bueno fue el jugador elegido para afrontar los últimos segundos de la primera mitad frente a Joan Poch, de Saiyans. Todo transcurría con normalidad hasta la última jugada, cuando Joan Poch robó el balón al ex del Madrid y anotó el 2-3 para su equipo.

Bueno se quejó de que había sufrido un agarrón previo al gol, algo que, tras ser consultado en el VAR, el árbitro no consideró suficiente como para anular el gol por falta.

Esto desató a un Alberto Bueno que empezó a protestar ostensiblemente al colegiado. "Estás jodiendo el juego. Yo soy muy tranquilo pero ahí me ha agarrado y no lo has pitado", protestó Bueno a pocos centímetros de la cara del árbitro.

Dani Romo, a escena

En ese preciso momento entró en escena el entrenador de Saiyans, Dani Romo, que se acercó a Alberto Bueno y al árbitro mientras dialogaban y le recriminó al jugador que al inicio del partido le pitaron un penalti a favor que no era: "Antes te han pitado un penalti que no era y ahí no te das cuenta".

Unas declaraciones que provocaron que Alberto Bueno empujase levemente al entrenador y cambiara su objetivo, pasando de discutir con el árbitro a hacerlo con el entrenador rival. Una situación que se solventó rápidamente cuando los árbitros mandaron a ambos a sus respectivos banquillos, pero dejó un tenso momento que incluso los caster del partido destacaron: "Uff, momento muy tenso entre Alberto Bueno y Dani Romo, se palpa la tensión".