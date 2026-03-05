Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Irán amenaza a Israel con seguir sus pasos y bombardear el reactor nuclear de Dimona
Irán amenaza a Israel con seguir sus pasos y bombardear el reactor nuclear de Dimona

Teherán asegura que si Tel Aviv y Washington buscan un cambio del régimen de los ayatolás atacarán las instalaciones de alta seguridad del desierto de Néguev. Israel no comparte información sobre su arsenal y capacidades nucleares, por lo que se desconoce qué hay allí.

Antón Parada
Antón Parada
Imagen satelital de la instalaciones del Centro de Investigación Nuclear Simón Peres de Israel con el reactor de Dimona, en el desierto de Néguev.
Imagen satelital de la instalaciones del Centro de Investigación Nuclear Simón Peres de Israel con el reactor de Dimona, en el desierto de Néguev.Maxar Technologies via Getty Images

El actual ataque conjunto de EEUU e Israel contra Irán fue justificado ante la necesidad de lograr un cambio del régimen de los ayatolás porque supuestamente estaban a dos semanas de hacerse con armas nucleares. Después de que ambos países asegurasen haber destruido su programa nuclear hace menos de un año, bombardeando con misiles y bombas antibúnker las instalaciones de Fordó -Fordow-, Nantaz e Isfahán.

Tanto Nantaz -donde hay un reactor nuclear- como Isfahán -donde se desarrolla el programa de misiles balísticos- han vuelto a ser blanco de los bombardeos de Israel y EEUU de los últimos seis días de guerra total. La Organización Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha indicado que los daños registrados no se han traducido en fugas radioactivas, si bien ha advertido del peligro que supone atacar enclaves nucleares.

No obstante, la amenaza llega ahora desde el otro lado del conflicto, desde la parte atacada. Según la oficialista agencia iraní de noticias ISNA, Teherán ha respondido a la última amenaza procedente de Israel, la de que acabarán con la vida de cualquiera que tome el relevo del líder supremo Alí Jameneí, asesinado en el inicio de la Operación Furia Épica

"Si buscan un cambio de régimen, Teherán atacará el reactor nuclear"

En esa línea, y de materializarse un nuevo magnicidio en el curso de los ataques estadounidense-israelíes, pagarán con la misma moneda. Irán amenaza con bombardear las instalaciones israelíes mejor protegidas, el Centro de Investigación Nuclear Simón Péres, que alberga el reactor nuclear de Dimona, en el desierto de Néguev.

"Si EEUU e Israel buscan un cambio de régimen en Irán, Teherán atacará el reactor nuclear de Dimona, en los territorios ocupados", explica una fuente de un alto cargo iraní a la citada agencia. 

Cabe destacar que Israel no comparte información sobre su programa nuclear, ni siquiera ha confirmado nunca la tenencia o carencia de armas nucleares en su arsenal, a pesar de que organismos como el Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo calculan que debe andar por las 90 ojivas. Tampoco permite inspección alguna a dichas instalaciones.

Antón Parada
Antón Parada
Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

