Irán amenaza a Israel con seguir sus pasos y bombardear el reactor nuclear de Dimona

Imagen satelital de la instalaciones del Centro de Investigación Nuclear Simón Peres de Israel con el reactor de Dimona, en el desierto de Néguev.

El actual ataque conjunto de EEUU e Israel contra Irán fue justificado ante la necesidad de lograr un cambio del régimen de los ayatolás porque supuestamente estaban a dos semanas de hacerse con armas nucleares. Después de que ambos países asegurasen haber destruido su programa nuclear hace menos de un año, bombardeando con misiles y bombas antibúnker las instalaciones de Fordó -Fordow-, Nantaz e Isfahán.

Tanto Nantaz -donde hay un reactor nuclear- como Isfahán -donde se desarrolla el programa de misiles balísticos- han vuelto a ser blanco de los bombardeos de Israel y EEUU de los últimos seis días de guerra total. La Organización Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha indicado que los daños registrados no se han traducido en fugas radioactivas, si bien ha advertido del peligro que supone atacar enclaves nucleares.

No obstante, la amenaza llega ahora desde el otro lado del conflicto, desde la parte atacada. Según la oficialista agencia iraní de noticias ISNA, Teherán ha respondido a la última amenaza procedente de Israel, la de que acabarán con la vida de cualquiera que tome el relevo del líder supremo Alí Jameneí, asesinado en el inicio de la Operación Furia Épica.

"Si buscan un cambio de régimen, Teherán atacará el reactor nuclear"

En esa línea, y de materializarse un nuevo magnicidio en el curso de los ataques estadounidense-israelíes, pagarán con la misma moneda. Irán amenaza con bombardear las instalaciones israelíes mejor protegidas, el Centro de Investigación Nuclear Simón Péres, que alberga el reactor nuclear de Dimona, en el desierto de Néguev.

"Si EEUU e Israel buscan un cambio de régimen en Irán, Teherán atacará el reactor nuclear de Dimona, en los territorios ocupados", explica una fuente de un alto cargo iraní a la citada agencia.

Cabe destacar que Israel no comparte información sobre su programa nuclear, ni siquiera ha confirmado nunca la tenencia o carencia de armas nucleares en su arsenal, a pesar de que organismos como el Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo calculan que debe andar por las 90 ojivas. Tampoco permite inspección alguna a dichas instalaciones.