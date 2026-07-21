El mensaje de Marcos Llorente tras ganar el Mundial: "Durante unas semanas han desaparecido las etiquetas, las ideologías y las peleas"

España sigue de resaca emocional después de que el pasado domingo conquistara su segundo Mundial en una final en la que dominó de principio a fin a la Argentina de Leo Messi, que no consiguió hacer un remate a puerta en 120 minutos de juego.

Este lunes se llevó a cabo la celebración. Los 26 de Luis de la Fuente, ya como campeones del mundo, aterrizaron a la hora de comer en España tras un mes en EEUU y comenzaron el itinerario con el recibimiento de la familia real en el Palacio de la Zarzuela, que dejó momentazos y detalles que las cámaras captaron.

Más tarde fueron recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en el Palacio de la Moncloa. Luego empezó lo que todos los jugadores y españoles esperaban: la rúa en autobús por las calles de Madrid.

Todos los jugadores dieron que hablar, desde el beso entre Yeremy Pino y Unai Simón hasta la gorra roja de Ferran Torres, el héroe de la final, que rezaba "Make Spain Great Again", así como la pancarta que levantó Fabián Ruiz con una imagen de Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal, y, en la otra cara, con una petición de un combate entre Gavi y Paredes en La Velada del Año VII de Ibai Llanos.

El mensaje de Llorente a los españoles

La guinda del pastel fue la celebración en Cibeles. Un día después, Marcos Llorente, lateral diestro del Atlético de Madrid y de la selección, conocido también por sus teorías conspiranoicas, ha mandado un mensaje a los españoles.

En una publicación de Instagram, en la que ha adjuntado un carrusel de fotos con sus compañeros, ha querido celebrar lo que ha significado para él este Mundial para el país: "Qué bonito que, en una época en la que hacen todo lo posible por dividirnos, enfrentarnos y mantenernos discutiendo por cualquier cosa, lleguen once personas corriendo detrás de un balón para recordarnos quiénes somos".

"Durante unas semanas han desaparecido las etiquetas, las ideologías y las peleas. Solo ha quedado una país unido, celebrando, sufriendo y emocionándose junto", ha añadido.

El futbolista ha rematado: "Qué maravilla ver una España así, aunque solo sea por un rato. No somos conscientes de que somos el puto mejor país del mundo. Viva España".