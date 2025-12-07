El Mundial VIRTUS Futsal de Torrevieja, el "cambio de mirada" definitivo para los deportistas con discapacidad intelectual en España

Torrevieja fue una fiesta del deporte... y muy posiblemente será un punto y aparte para el futuro del deporte adaptado. La ciudad turística por excelencia del levante español ha cambiado estos días el color arena de sus míticas playas por su también marrón claro del Palacio de Deportes Tavi y Carmona. Allí se ha celebrado el Mundial Virtus de Fútbol Sala 2025 para deportistas con discapacidad intelectual, que es tanto como decir la vuelta del deporte de elite de esta modalidad a España. Han pasado 17 largos años desde el último evento similar en nuestro territorio y sus organizadores creen que Torrevieja puede suponer "un cambio de mirada" en la sociedad.

El evento, organizado por la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI) ha culminado este domingo con el triunfo de la gran dominadora, Portugal, y un fin de fiesta a una semana de convivencia, fair play y mucha competición de máxima calidad. Con el fútbol y los goles de João Campelo, Diogo Silva y compañía, los portugueses se han impuesto 3-1 al equipo de bandera neutral en un torneo inmaculado. El bronce ha ido a manos de una peleona Japón, cuya victoria el primer día dejaría sin premio grande a los anfitriones.

Porque si España ha vivido una fiesta en lo organizativo, también ha sumado un aprendizaje excelente en su aún incipiente historia. Apenas tres años después de su nacimiento como combinado, la selección dirigida por Lorenzo Martínez y liderada por el máximo goleador del torneo Said Khanouchi —empatado a 12 goles con Silva, pero en apenas 3 partidos suyos—, rozó el pase a la fase final y ya mira a próximos retos con un bloque "joven y en formación". Hecho el 'rodaje', hay ganas de ver a este equipo en próximas aventuras.

Más allá de lo puramente deportivo, "el balance es que esto ha sido una maravilla", celebra Marcos Herrero, presidente de FEDDI en declaraciones a El HuffPost. Una maravilla de experiencia que, añade, "nos anima a seguir empujando para que el día de mañana las personas con discapacidad intelectual tengan más visibilidad a través del deporte".

"Esto significa mucho. Demostrar en la pista el trabajo de cada día, disfrutar de un evento así, en un recinto así... todos los países se vuelven a casa con muy buen sabor de boca por la experiencia y con ganas de que España celebre otro Mundial, seguro", prosigue Herrero, orgulloso también de haber logrado ese 'hito' 17 años después. Hoy España vuelve a ser un entorno ideal para el crecimiento y la internacionalización del deporte adaptado, una de cuyas ramas representa FEDDI.

Desde la entidad que dirige Marcos Herrero "no solo apostamos por seleccionar a deportistas con discapacidad intelectual, sino que hemos apostado por traer aqui los mundiales". Lo explica como introducción a una reflexión más amplia. Porque no se trata de traer un Mundial por 'cumplir' el expediente.

"La meta es que toda la sociedad pueda ver que los deportistas de FEDDI pueden defender a nuestro país, pueden sudar nuestra camiseta y que el resto del mundo pueda ver estos partidos de fútbol como eso, buenos partidos de fútbol, al margen de la discapacidad", expone con convencimiento

Habla de una serie de pequeños logros que, juntos, se convierten en el verdadero objetivo, "conseguir un cambio de mirada que tenemos que buscar en el espectador, para que mañana todo funcione con más normalidad y que haya una participación en igualdad de oportunidades que cualquier deportista quisiera tener", remata Marcos, antes de sumarse a la ceremonia de fin de fiesta de un torneo "redondo" donde el deporte y la integración han vuelto a hacer referente a España.