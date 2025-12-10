El Real Madrid cae 1-2 ante el City en Champions: la continuidad de Xabi Alonso pende de un hilo

Xabi Alonso, más en la cuerda floja que nunca. El Real Madrid ha perdido 1-2 en Champions ante el Manchester City y la continuidad del tolosarra en el banquillo blanco pende de un hilo. No obstante, a efectos clasificatorios, los madridistas continúan dentro del 'top 8' pese a la derrota.

Mucho mejor ha sido la noche para el Athletic Club, que ha cosechado un valioso empate 0-0 frente al vigente campeón de la máxima competición europea: el PSG. Los de Ernesto Valverde, con 5 puntos, mantienen sus opciones de alcanzar las eliminatorias.

Quien no estará en la próxima ronda será el Villarreal. En el turno de tarde, el conjunto de Marcelino ha sido, una vez más, incapaz de llevar su gran versión de la liga a Europa y ha caído derrotado 2-3 contra el Copenhague. Con un solo punto, el Submarino Amarillo ha quedado eliminado de la Champions.

Real Madrid 1-2 Manchester City

El Real Madrid perdió este miércoles por 1-2 ante el Manchester City en la sexta jornada de la fase de liga de la Champions 2025-26, un duelo en el que los de Pep Guardiola remontaron con goles de Erling Haaland, de penalti, y de Nico O'Reilly, el tanto inicial de Rodrygo Goes, para sufrir el conjunto merengue su segunda derrota consecutiva y agravar su herida.

Xabi Alonso y los suyos, como ante el RC Celta, volvieron a vivir una noche aciaga en el Santiago Bernabéu, esta vez sin un lesionado Kylian Mbappé -no jugó ni un minuto- en un encuentro crucial para el proyecto liderado por el tolosarra. Rodrygo dio esperanza y brío con el 1-0 muy rápido y rompiendo una sequía de 32 encuentros sin marcar -desde marzo-, pero un Manchester City lejos de la excelencia de épocas pasadas fue capaz de darle la vuelta.

O'Reilly, aprovechando la fragilidad de los blancos a balón parado, y Haaland, que convirtió un penalti claro cometido por Antonio Rüdiger sobre el noruego, pusieron el 1-2 antes del descanso. El resultado pudo ser más abultado para los ingleses, pero un sensacional Courtois evitó otra goleada. Los blancos se metieron en el partido en el típico arreón final, pero no fue suficiente y un correcto City deja al conjunto merengue con 12 puntos cerrando un 'top 8' en el que se asienta el club 'cityzen' (13).

Ni tres minutos y Gonzalo García recuperó un buen balón y envió a Rodrygo Goes, al que derribaron cometiendo penalti, pero el VAR corrigió a Clément Turpin y finalmente fue fuera del área. Fede Valverde remató fuera el lanzamiento y Vinícius Júnior tuvo otra gran ocasión apenas dos minutos después. Inicio eléctrico de los blancos, hasta que el City empezó a crecer con balón, pero sin amenazar la portería de Courtois.

El Bernabéu disfrutaba de minutos de más tensión que fútbol, con ambos equipos intercambiando fases con balón y otras defendiendo en bloque medio-bajo, pero los porteros seguían sin aparecer. Hasta que un robo de Álvaro Carreras permitió salir al contragolpe a los blancos, Rodrygo recibió en la derecha y encaró hacia el área disparando cruzado e imposible para Gianluigi Donnarumma para abrir el marcador.

La alegría en el feudo madridista duró poco, porque en un córner en contra, Josko Gvardiol saltó solo en el segundo palo, Courtois atinó a despejar el remate del croata, pero el rechace le cayó a Nico O'Reilly sin oposición e igualó de nuevo el partido aprovechando la debilidad defensiva del conjunto merengue.

El 1-1 no sentó bien a los pupilos de Xabi Alonso, y un error de Antonio Rüdiger, que abrazó de manera ostensible derribando en el área a Haaland. Turpin fue a verlo a la pantalla y señaló penalti. El delantero noruego no erró y colocó a su equipo por delante antes del descanso, neutralizando unos buenos primeros 15 minutos del Real Madrid, que pudo irse al vestuario dos goles por detrás si no es por Courtois y dos paradas salvadoras.

La segunda mitad arrancó con Haaland en el suelo por unas molestias de las que pareció recuperarse. Y el partido se rompió después de una ocasión clarísima de Jude Bellingham en un mano a mano ante Donnarumma, pero el inglés picó el balón por encima del larguero. El City respondió con un remate de Cherki, también dentro del área, que atajó de milagro el portero belga del Real Madrid.

Y es que Courtois era el mejor de los suyos, desbaratando otras tantas ocasiones de Jérémy Doku y Cherki, evitando una goleada sonrojante con un Real Madrid que vivía roto y casi a tumba abierta obligado por el resultado y un Bernabéu que se impacentaba con el paso de los minutos.

La grada, que aplaudió el estreno de Endrick en Champions, empujó a su equipo en la recta final, donde disfrutaron los blancos de una oportunidad clara de Vinícius a la salida de un córner. El '9' brasileño también tuvo la suya de cabeza, pero sin fortuna; al Real Madrid no le daba para empatar el partido.

Athletic 0-0 PSG

El Athletic Club empató (0-0) este miércoles contra el París Saint-Germain en la jornada sexta de la Champions para mantener sus opciones de avanzar a los cruces, un punto de mérito, ante el vigente campeón, apretando de inicio, sabiendo sufrir y con un arreón final para convencer a un entregado San Mamés.

Los de Ernesto Valverde no negociaron el esfuerzo y dominaron la primera media hora. Después, quizá lo pagaron, pero aguantaron el fútbol preciso de los galos con un gran Unai Simón, y terminaron de con ese punto de competir y luchar que, junto el triunfo ante el Atlético de Madrid en Liga, les enseña el camino a seguir en una irregular temporada complicada también por las lesiones.

San Mamés rugió más si cabe ante el campeón de Europa y el Athletic tuteó a los de Luis Enrique con una fuerte presión, mordiendo en cada balón para llevar el partido al campo rival. En ese fuerte inicio rojiblanco, el PSG respondió con la presión tras pérdida pero los 'leones' fueron empujando hasta asomar a la meta rival con fe en sus opciones.

Una falta directa de Álex Berenguer estuvo cerca de colarse en el 1-0 y a Nico Williams le faltó algo de uno contra uno ante un Warren Zaire-Emery amonestado. Los de Valverde terminaron jugada sin regalar balones a la potente salida parisina, pero el cuadro visitante terminó encontrando huecos antes del descanso.

Vitinha apareció más en la creación de juego y Khvicha Kvaratskhelia cambió de banda con Bradley Barcola. En su primera intervención por la izquierda, el francés ganó la línea de fondo pero Fabián Ruiz no supo qué hacer con el balón. Aún no había tirado a puerta el campeón y justo antes del descanso Unai Simón salvó el 0-1 ante Senny Mayulu. Un serio aviso para los vascos.

Ni un respiro dio el equipo de Luis Enrique en la reanudación, con 15 minutos de dominio total y asedio. Simón sacó otro paradón ante Mayulu, y también la tuvieron Kvaratskhelia y Zaïre-Emery. Dueños del balón y con Vitinha repartiendo juego, el PSG encerró a un Athletic que tragó saliva con un larguero de Barcola cuando tenía solo a Kvaratskhelia al otro lado.

Los tres cambios de golpe de Valverde dieron aire fresco a los locales, mientras que la entrada de Désiré Doué, de vuelta de lesión, y Gonçalo Ramos rebajaron el peligro galo. San Mamés se sumó al cambio de tercio como un Nico Williams que empezó a probar el desborde. Berenger, reciente héroe contra el Atlético, y el jugador del filial Asier Hierro rondaron el éxtasis de la Catedral.

Sin ser muy claras las llegadas, al menos el Athletic pasó a jugar en campo rival, aunque la última fue una doble ocasión de Fabián para el campeón de Europa. Unai Simón y Yuri salvaron bajo palos un punto (5) que mantiene a los vascos en la pelea europea y alimenta la versión competitiva de los 'leones'. El PSG suma 13, aún con deberes para atar el 'Top 8' en las dos últimas jornadas.

Villarreal 2-3 Copenhague

El Villarreal CF ha perdido este miércoles en casa por 2-3 frente al FC Kobenhavn durante la sexta y antepenúltima jornada dentro de la liguilla en la Liga de Campeones, yendo siempre a remolque del equipo danés y cosechando una derrota que ha acarreado su eliminación prematura del torneo.

En el Estadio de la Cerámica, los visitantes asestaron un golpe nada más empezar el partido. Marcos López recibió el balón en el costado izquierdo, avanzó varios metros sin ningún rival cerca y centró al punto de penalti, donde Mohamed Elyounoussi se coló entre los centrales y remató en carrera, a un palmo del suelo, para establecer el 0-1.

Ni medio minuto había transcurrido y el Villarreal iba por detrás. Su respuesta no tardó y fue un derechazo lejano de Tajon Buchanan, que se fue desviado. Sin dueño claro de la posesión, en el 21' se acercaron los locales al empate con una internada de Nicolas Pépé hasta apurar línea de fondo y pasar raso a Santi Comesaña, quien no pudo culminar en gol.

Eso sí, el Copenhague estaba organizado y luego llegó a zona ofensiva por obra de Viktor Dadason, pero sin concretar su definición. Entonces el equipo 'groguet' se volcó a la banda izquierda, con protagonismo para Alfonso Pedraza, si bien desde el lado opuesto nació en el 38' una buena ocasión para que Pépé cabecease picado y forzase un paradón del portero.

Los pupilos de Marcelino García Toral incordiaron poco más a Dominik Kotarski antes del descanso, pese al ímpetu de Pedraza y a un disparo de Georges Mikautadze que se marchó fuera. Al regreso de los vestuarios, se invirtieron las tornas y fue el 'Submarino Amarillo' quien vio puerta en cuestión de un minuto y habiendo sacado jugo a su triple sustitución.

Ilias Akhomach era uno de los recién entrados al campo y él se asomó al área visitante por la banda derecha hasta colar un centro raso que su compañero Comesaña remató al alimón, tirándose al césped, junto a un defensor del Copenhague. No obstante, la alegría duró poquísimo porque el conjunto danés marcó el 1-2 prácticamente en la jugada siguiente.

Yoram Zague penetró por el costado derecho y centró al interior del área castellonense, donde Elias Achouri remató por abajo y con su pie derecho según llegaba; quizá pudo hacer más el guardameta Luiz Júnior, aunque el disparo había sido fuerte y cercano. En ese intenso toma y daca, el Villarreal volvió a igualar por mediación de Tani Oluwaseyi.

También hombre de refresco en el lugar de Mikautadze, el canadiense controló con la diestra en la zona central del ataque y desde la frontal conectó un zurdazo con el exterior de su bota; el balón entró en las piernas de un zaguero y el efecto hizo imposible que el cancerbero rival alcanzase a despejar con una estirada al lado derecho de su cuerpo.

Después de tanto ajetreo inicial, la segunda mitad del encuentro bajó revoluciones y hasta el minuto 81 no hubo otra ocasión peligrosa, con un cabezazo de refilón de Ayoze Pérez en un centro de Sergi Cardona. Cuando todo parecía encaminarse hacia el empate, los pupilos de Jacob Neestrup consiguieron el 2-3 tras un lance de cierta fortuna.

Elyounoussi domó en zona de tres cuartos un despeje corto de la zaga amarilla y se adelantó unos metros hasta disparar; la bola tocó en un defensor y dentro del área quedó a merced de que Andreas Cornelius a bocajarro anotase el gol del triunfo visitante en el 90'. Esto dejó al 'Submarino' con un solo punto en la tabla, donde el Copenhague luce 7.