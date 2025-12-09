Champions: el Barça gana 2-1 al Eintracht Frankfurt y el Atleti vence 2-3 al PSV

Koundé y Balde celebran uno de los goles al Eintracht Frankfurt

Lo que mal empieza, bien acaba. El FC Barcelona y el Atlético de Madrid se han impuesto en sus partidos de Champions frente al Eintracht Frankfurt y al PSV, respectivamente, gracias a dos remontadas.

Los azulgranas se marcharon perdiendo al descanso. Pero dos goles de Koundé en los minutos 50 y 53 le acabaron dando un importante triunfo en el Camp Nou a los de Hansi Flick.

También comenzaron cayendo los colchoneros en Países Bajos. Pero los tantos de Julián Álvarez, Hancko y Sorloth sirvieron para darle la vuelta al partido y obtener tres valiosos puntos.