Los ciclistas de La Vuelta votan a favor de parar la carrera si se producen incidentes durante las etapas

Echan el freno. El pelotón de ciclistas de La Vuelta a España ha decidido por votación paralizar la carrera cuando se produzcan incidentes como los de los últimos días durante las etapas. Tras lo ocurrido en la presente edición en las etapas de Bilbao y Castro de Herville, los deportistas han decidido neutralizar el recorrido para mejorar su seguridad.

Tras consultarlo con su sindicato, el CPA, los ciclistas han optado por tomar la decisión antes de iniciar la salida de la decimoséptima etapa entre O Barco de Valdeorras, en Ourense, y el Alto de El Morredero, en León.

No es la única decisión adoptada por los deportistas, ya que para esta etapa se baraja la neutralización del recorrido por los fuertes vientos que pueden dificultar el progreso de la etapa.

En declaraciones a la televisión danesa TV, el maillot rojo de La Vuelta, ha destacado que le encantaría "correr toda la etapa", pero "es cierto que como ciclistas llevamos muchos años sin unirnos". "Si la mayoría dice que lo haremos así, entonces estoy de acuerdo. Llevamos muchos años sin tener esa claridad", ha añadido.

Ante los rumores sobre el posible lanzamiento de chinchetas en algunos tramos de la etapa anterior, el danés Mads Pedersen ha señalado que "es una lástima". "Si haces eso en la cima de una montaña, puedes pinchar en el descenso y tener consecuencias fatales. Por suerte, no pasó nada", ha explicado.

"Lo que queremos todos es la paz"

Javier Guillén, director general de La Vuelta, ha ofrecido una conferencia de prensa en la que ha catalogado todo lo ocurrido de "terrible". "Por supuesto que queremos todos, no creo que haya duda en eso, es la paz", ha señalado.

"La Vuelta es un evento deportivo que está al margen de cualquier posibilidad de que se arregle cualquier cuestión que tiene que ver con lo que se está debatiendo estos días", ha defendido.

Respecto a los incidentes, Javier Guillén ha expresado que "no se puede legitimar" y que ya "hemos visto cuáles son las consecuencias" por determinadas actitudes que "ponen en peligro la integridad física de todos, de los corredores, del público y por supuesto también de los que puedan en un momento determinado intentar pasar o interceder al paso del pelotón".

