A prisión un guardia civil y un familiar de Marc Márquez por un asesinato en 2022

El juez ha acordado prisión sin fianza para los tres detenidos por su presunta relación con el crimen del supuesto contrabandista Joan Coromina en La Baronia de Rialp (Lleida) en 2022, entre ellos un comandante de la Guardia Civil en la reserva y un familiar de los pilotos Marc y Àlex Márquez.

Según han informado fuentes jurídicas, el juez de Solsona (Lleida) ha acordado prisión incondicional para los detenidos, tal y como pedía la Fiscalía, tras una comparecencia en la que los tres investigados se han acogido a su derecho a no declarar.

La policía catalana llevó a cabo este miércoles varias diligencias de investigación antes de poner a los detenidos a disposición de la titular del juzgado de instrucción de Solsona (Lleida) que investiga el caso.

Entre otras, los agentes registraron la joyería que regenta el tío de Márquez en Cervera, donde también reside. El detenido era amigo de la víctima, con quien había compartido internado en su juventud.

Por su parte, el comandante en la reserva supuestamente implicado en el crimen, de 63 años, fue arrestado por Asuntos Internos de la Guardia Civil acusado de un delito de asesinato y otro de revelación de secretos.

El fallecido, el presunto contrabandista Joan Coromina Estany, fue asesinado el 25 de enero de 2022 cuando estaba en una finca casi inaccesible de los bosques de La Baronia de Rialb y recibió un disparo en el corazón a más de 100 metros de distancia.