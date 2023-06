Messi alcanza un acuerdo con el Inter de Miami y no volverá al Barça

La vuelta del hijo pródigo a Can Barça no se producirá. Según informa la Cadena SER, Leo Messi ha alcanzado un acuerdo con el Inter de Miami para jugar en la MLS, por lo que no retornará al conjunto culé (como se había especulado en los últimos días) tras su salida del PSG.

La franquicia estadounidense, fundada en 2018 y que tiene a David Beckham como uno de sus propietarios, hace tiempo que se había interesado en contratar al argentino, que el próximo 24 de junio cumplirá 36 años. Ahora, a un año de que Estados Unidos albergue la Copa América y a tres de organizar el Mundial junto con Canadá, parece que puede haber llegado el momento.

Además, tal y como recoge EFE, la operación Messi en Miami iría más allá de lo deportivo. El acuerdo se basaría en un proyecto con diferentes patas comerciales que servirían para que el argentino completara su sueldo.

En el caso del Barcelona, su delicada situación financiera ha lastrado la posible operación, porque pese a contar con el visto bueno de LaLiga a su plan económico, la entidad azulgrana necesitaba vender jugadores para cuadrar sus números y en ningún caso podía hacerlo de manera inmediata, como exigía el astro argentino.

Una reunión que no fructificó

Este mismo lunes, Jorge Messi, padre y representante del futbolista, aseguró que a Leo “le gustaría” volver al Barcelona este verano. Sin embargo, el paso de las horas ha hecho que esa posibilidad se disipe.

Jorge Messi pronunció esas palabras después de reunirse con el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta. Pero, a la vista de los acontecimientos, el encuentro entre ambos no fue suficiente para cerrar el regreso a la ciudad condal del siete veces ganador del Balón de Oro.