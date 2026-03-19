Messi sigue haciendo historia: marca su gol 900 a tres meses del mundial 

Lionel Messi, en una acción de partido ante el Nashville

Hay cifras que explican carreras. Y luego están las que las trascienden.

Lionel Messi ha llegado a los 900 goles como profesional, pero el número, por sí solo, se queda corto. Porque Messi nunca fue cuestión de estadísticas. Fue, y es, una forma de entender el fútbol.

El gol que abre esta cifra redonda llegó en Miami, casi como si el destino quisiera que fuera así: sin focos europeos, sin ruido excesivo, pero con la misma naturalidad de siempre. Minuto siete, control dentro del área, hueco mínimo… y gol. Como tantas otras veces. Como en el jardín de su casa.

El tanto, además, sirvió para adelantar al Inter Miami CF ante Nashville en la Copa de Campeones de la Concacaf. Uno más. El número 900. Y, sin embargo, ninguno igual. Aunque el día no ha sido festivo por la eliminación de su equipo tras el 1-1 final.

El Barça: donde todo empezó a ser eterno

De esos 900 goles, 672 nacieron en el FC Barcelona. No es un dato: es una era. Una epopeya.

Allí, Messi convirtió lo extraordinario en rutina. Convirtió el Camp Nou en un lugar donde cada partido tenía algo de promesa. Donde el balón parecía obedecerle y el tiempo ralentizarse cuando arrancaba.

Fue el mejor de todos… en un equipo que también lo fue. Con Xavi Hernández y Andrés Iniesta, dibujó un fútbol que todavía hoy se intenta imitar. Pero que nadie ha conseguido repetir.

Argentina: del peso a la gloria

Con Argentina, Messi no solo ha marcado 115 goles. Escribió una historia. Una de las más grandes. Durante años, fue cuestionado. Comparado. Señalado. Hasta que todo encajó. La Copa América. El Mundial. Y esa imagen eterna levantando el trofeo, cerrando cualquier debate posible.

Ya no era el heredero de Diego Maradona. Era, simplemente, Messi.

Miami: el epílogo

Después llegaron París (32 goles) y, finalmente, Miami. Y lo que parecía un final tranquilo se convirtió en otra revolución. En el Inter Miami CF suma ya 81 goles. Pero el impacto va mucho más allá: ha transformado el club, la liga y la manera en la que Estados Unidos mira al fútbol.

Messi no ha bajado el nivel. Ha cambiado el escenario.

900 goles… y un último baile en el horizonte

A sus 38 años, Messi sigue marcando. Sigue decidiendo. Sigue siendo determinante. Pero también hay algo distinto en el ambiente. El fútbol empieza a mirar de reojo al calendario. El próximo Mundial aparece en el horizonte como una posible despedida. Como ese último gran escenario donde cerrar el círculo.

No hace falta que lo diga. Se siente. Porque los 900 goles no son un final. Son un recordatorio. De todo lo que ha sido. De todo lo que ha cambiado. Y de que, esta vez sí, el fútbol empieza a prepararse para lo inevitable.

El último baile de Messi.