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Messi sigue haciendo historia: marca su gol 900 a tres meses del mundial
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Messi sigue haciendo historia: marca su gol 900 a tres meses del mundial 

El argentino no pudo celebrar su hazaña con una victoria y el Inter Miami dice adiós a la Copa de Campeones de la Concacaf.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Lionel Messi, en una acción de partido ante el Nashville
Lionel Messi, en una acción de partido ante el NashvilleEFE/ Alberto Boal

Hay cifras que explican carreras. Y luego están las que las trascienden.

Lionel Messi ha llegado a los 900 goles como profesional, pero el número, por sí solo, se queda corto. Porque Messi nunca fue cuestión de estadísticas. Fue, y es, una forma de entender el fútbol.

El gol que abre esta cifra redonda llegó en Miami, casi como si el destino quisiera que fuera así: sin focos europeos, sin ruido excesivo, pero con la misma naturalidad de siempre. Minuto siete, control dentro del área, hueco mínimo… y gol. Como tantas otras veces. Como en el jardín de su casa.

El tanto, además, sirvió para adelantar al Inter Miami CF ante Nashville en la Copa de Campeones de la Concacaf. Uno más. El número 900. Y, sin embargo, ninguno igual. Aunque el día no ha sido festivo por la eliminación de su equipo tras el 1-1 final.

El Barça: donde todo empezó a ser eterno

De esos 900 goles, 672 nacieron en el FC Barcelona. No es un dato: es una era. Una epopeya.

Allí, Messi convirtió lo extraordinario en rutina. Convirtió el Camp Nou en un lugar donde cada partido tenía algo de promesa. Donde el balón parecía obedecerle y el tiempo ralentizarse cuando arrancaba.

Fue el mejor de todos… en un equipo que también lo fue. Con Xavi Hernández y Andrés Iniesta, dibujó un fútbol que todavía hoy se intenta imitar. Pero que nadie ha conseguido repetir.

Argentina: del peso a la gloria

Con Argentina, Messi no solo ha marcado 115 goles. Escribió una historia. Una de las más grandes. Durante años, fue cuestionado. Comparado. Señalado. Hasta que todo encajó. La Copa América. El Mundial. Y esa imagen eterna levantando el trofeo, cerrando cualquier debate posible.

Ya no era el heredero de Diego Maradona. Era, simplemente, Messi.

Miami: el epílogo 

Después llegaron París (32 goles) y, finalmente, Miami. Y lo que parecía un final tranquilo se convirtió en otra revolución. En el Inter Miami CF suma ya 81 goles. Pero el impacto va mucho más allá: ha transformado el club, la liga y la manera en la que Estados Unidos mira al fútbol.

Messi no ha bajado el nivel. Ha cambiado el escenario.

900 goles… y un último baile en el horizonte

A sus 38 años, Messi sigue marcando. Sigue decidiendo. Sigue siendo determinante. Pero también hay algo distinto en el ambiente. El fútbol empieza a mirar de reojo al calendario. El próximo Mundial aparece en el horizonte como una posible despedida. Como ese último gran escenario donde cerrar el círculo.

No hace falta que lo diga. Se siente. Porque los 900 goles no son un final. Son un recordatorio. De todo lo que ha sido. De todo lo que ha cambiado. Y de que, esta vez sí, el fútbol empieza a prepararse para lo inevitable.

El último baile de Messi.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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