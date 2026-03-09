"Messi estaba fichado": Xavi revela lo que pasó realmente con su regreso al Barça

El posible regreso de Leo Messi al FC Barcelona tras el Mundial de Qatar 2022 fue uno de los grandes debates del fútbol europeo durante meses. Ahora, Xavi Hernández ha ofrecido su versión de lo ocurrido y sus palabras no han pasado desapercibidas.

En una entrevista concedida al diario La Vanguardia, el exfutbolista y exentrenador azulgrana sostiene que el retorno del astro argentino estuvo mucho más cerca de lo que se había contado hasta ahora. Según explica, las conversaciones existieron y el propio Messi mostró ilusión por volver al club en el que hizo historia.

"Leo estaba fichado", afirma Xavi al recordar aquellos meses posteriores a la conquista del Mundial por parte de Argentina.

El técnico explica que el primer contacto se produjo en enero de 2023, poco después de que Messi se proclamara campeón del mundo. A partir de ahí, ambos mantuvieron conversaciones durante varias semanas para explorar la posibilidad de que el delantero regresara al Camp Nou.

"En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo", relata Xavi. Según su versión, las conversaciones se prolongaron hasta marzo de ese mismo año.

El entonces entrenador del Barça asegura que, desde el punto de vista deportivo, veía con buenos ojos el regreso del argentino. Por ello, le transmitió a Messi que cuando tomara la decisión definitiva se lo comunicaría al presidente del club para avanzar en la operación.

Laporta, en el centro de la decisión

Sin embargo, según el relato de Xavi, el proceso cambió cuando el presidente del club empezó a implicarse directamente en las negociaciones.

El técnico explica que Joan Laporta llegó a iniciar conversaciones con Jorge Messi, padre y representante del jugador. Incluso, según su versión, el club tenía ya la "luz verde" de LaLiga para que la operación pudiera salir adelante. A pesar de ello, Xavi sostiene que fue el propio presidente quien decidió frenar el fichaje.

"El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de LaLiga, pero es el presidente el que lo tira todo para atrás", asegura.

Para el exentrenador azulgrana, las explicaciones que se ofrecieron públicamente en su momento no reflejan lo que realmente ocurrió.

"Ahí el presidente tampoco dice la verdad", afirma.

Un regreso que nunca llegó

Messi acabó fichando finalmente por el Inter Miami en el verano de 2023, cerrando definitivamente la posibilidad de un regreso inmediato al club en el que desarrolló la mayor parte de su carrera.

Xavi, por su parte, también deja entrever que su etapa vinculada al Barça podría haber llegado definitivamente a su fin. Tras haber sido una de las grandes leyendas del club como jugador y haber dirigido al equipo desde el banquillo, el técnico cree que su ciclo en la entidad ya está completado.

"Yo ahora pienso que no voy a volver nunca más al Barça. Ya he hecho mi etapa como jugador y entrenador", señala.

El técnico insiste en que, con el paso del tiempo, su intención es contar lo que realmente sucedió en aquellos meses en los que el barcelonismo soñó con el regreso de Messi.

Y su conclusión es contundente: el argentino no volvió al Barça, según Xavi, porque la decisión final fue del propio presidente.