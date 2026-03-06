Donald Trump también sabe de fútbol: se moja en el debate sobre quién es mejor, si Pelé o Messi

En el fútbol hay discusiones eternas: Maradona o Pelé, Messi o Cristiano, el mejor gol de la historia… y ahora también hay que sumar una más. Porque hasta Donald Trump se ha mojado en uno de los debates más sagrados del deporte mundial: ¿quién fue mejor, Pelé o Messi?

La escena ocurrió en la Casa Blanca, durante la recepción oficial al Inter Miami, campeón de la MLS. Un acto que ya era histórico por sí mismo, es la primera vez que Trump recibe al campeón de la liga estadounidense de fútbol, pero que acabó teniendo un momento inesperado cuando el presidente empezó a hablar del argentino. Y lo hizo tirando de memoria.

Trump recordó que él sí llegó a ver jugar a Pelé cuando el brasileño deslumbraba al público estadounidense con el New York Cosmos en los años 70. Un recuerdo que utilizó como punto de partida para comparar generaciones.

Pero el giro llegó después.

"No debería decir esto porque luego dirán que estoy viejo, pero yo vi jugar a Pelé. Jugaba en el Cosmos de Nueva York", comenzó el presidente, entre sonrisas. Y entonces lanzó la frase que encendió el debate: “No lo sé… Puede que tú seas mejor que Pelé".

Messi, presente en el acto con el resto del equipo, escuchaba mientras Trump continuaba reflexionando en voz alta. "Pelé era bastante bueno. ¿Quién es mejor? ¿Tú? Yo creo que sí… pero él era muy bueno, ¿verdad? Pelé era muy bueno".

En cuestión de segundos, el eterno debate futbolero había llegado hasta el despacho más famoso del mundo.

Un campeón que llegó… y ganó

Más allá de la broma y la comparación histórica, Trump quiso destacar lo que considera uno de los mayores méritos de Messi en Estados Unidos: haber cumplido con las expectativas. Algo que, según él, no siempre ocurre cuando grandes estrellas aterrizan en el deporte norteamericano.

"Tengo que decir esto: he visto a grandes jugadores del mundo del deporte llegar a Estados Unidos desde muchos países, con una expectación enorme. Todo el mundo decía: ‘¡Qué increíble!’… y luego no ganaban", explicó. Pero con Messi, dice, ocurrió lo contrario.

Para Trump, el mérito no está solo en levantar el trofeo de la MLS, sino en hacerlo bajo la presión que acompañaba su llegada. "Tú, Leo, llegaste y ganaste. Eso es muy difícil, muy inusual. Además, soportaste mucha más presión de la que nadie imagina, porque se esperaba que ganaras… y casi nadie lo logra".

Un reconocimiento que, viniendo del presidente de Estados Unidos, terminó convirtiéndose casi en un homenaje público. “Eso es algo increíble”, remató.

Messi, protagonista en la Casa Blanca

La visita también dejó algunas imágenes curiosas. Durante el acto, Trump recibió varios regalos del Inter Miami: una camiseta del club con su apellido y el número 47 en la espalda, en referencia a su condición de cuadragésimo séptimo presidente de Estados Unidos, además de un balón firmado por el equipo y un reloj personalizado de la marca Tudor.

En Estados Unidos es tradición que los campeones de las grandes ligas deportivas visiten la Casa Blanca. Equipos de la NFL, la NBA o la MLB lo hacen habitualmente tras conquistar el título.

Pero en este caso había una novedad histórica: era la primera vez que Trump recibía al campeón de la Major League Soccer. Y el protagonista indiscutible era, claro, Lionel Messi.

"El mejor jugador del mundo"

Durante el acto también tomó la palabra Jorge Mas, presidente del Inter Miami, que aprovechó la ocasión para reivindicar el proyecto del club y, sobre todo, la figura del argentino. "Está viendo a uno de los mejores equipos del planeta, justo detrás de nosotros", le dijo a Trump señalando a los jugadores.

Mas recordó además el momento en el que decidió apostar por Messi. "Me dije a mí mismo lo que muchos creían imposible. Dije: vamos a traer al mejor jugador del mundo para que juegue en el Inter Miami. Y eso fue en 2019". Hoy, añadió, esa apuesta ya es historia del club.

El título que cambió la historia del club

El Inter Miami conquistó el pasado diciembre la primera MLS de su historia, apenas cinco años después de debutar en la liga estadounidense en 2020. Un éxito que confirma el impacto deportivo y mediático de Messi en el fútbol norteamericano.

Y que ahora ha dejado una escena difícil de imaginar hace solo unos años: el presidente de Estados Unidos recordando a Pelé… para acabar diciendo que, quizá, Messi es mejor. Un debate eterno que ahora también tiene voto presidencial. Ya lo ven, Trump sabe de todo.