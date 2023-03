Mijatovic confiesa a qué estrella mundial del Barça estuvo a punto de fichar cuando estaba en el Madrid

El mítico exfutbolista del Real Madrid Predrag Mijatovic ha pasado por el plató de Martínez y Hermanos, programa de M+, en el que ha respondido a varias cuestiones deportivas y analizado los principales asuntos de la actualidad futbolística. En ese espacio, el que también fue director deportivo del club merengue entre 2006 y 2009 ha dejado una revelación muy curiosa sobre aquella etapa. Tanto que hubiera cambiado radicalmente la historia de nuestro deporte rey.

El montenegrino ha sido preguntado directamente por el gran rival, el Barça, y más concretamente por lo mejorcito de las filas de la plantilla a las riendas de Xavi. "Si pudieras fichar a un jugador del Barça para el Real Madrid de ahora, ¿a quién te llevarías?", le han planteado.

Tras tomar aire y de un gesto de claro compromiso ante la magnitud de la pregunta, MIjatovic ha exclamado un "¡buah!". Tras medir las palabras ha continuado reflexionando que "tiene varios jugadores interesantísimos...". Así, el periodista le ha pedido afinar comentando que "puedes decir toda la plantilla, pero elige uno". Ante las carcajadas de la audiencia, Mijatovic ha señalado que "toda la plantilla, no".

Entonces, la conversación ha acabado derivando en la revelación sobre su tiempo como director deportivo de los galácticos. "Cuando era director deportivo... quise fichar a Iniesta", confesó de repente. "¿Quisiste fichar a Iniesta?", se interesó el presentador haciendo un gesto como de llamada al teléfono e inquiriendo "¿Y llegaste a...?".

"Y estábamos, bueno, cerca [hace un gesto con la mano de más o menos]. No sé si estábamos cerca, pero aprovechamos un momento cuando él tuvo que renovar el contrato, pues no llegaba a un acuerdo, pues no sé qué...", rememoró Mijatovic apuntando que el padre de Iniesta "era madridista" -"sigue siendo, no sé.... seguro [lo último con una sonrisa]"-.

"Intentamos charlar un poco con su representante y queríamos aprovechar esta oportunidad. Tenía una cláusula que era bastante elevada en ese momento, pagando la cláusula ya decide el jugador y... queríamos pagar la cláusula", subrayó el exfutbolista con pasado también en el Valencia. "Era un jugador que siempre le admiraba y era un fenómeno", resume.

Y, antes de zanjar el tema, Mijatovic no dejó sin respuesta la pregunta inicial sobre el Barça actual. "Gavi o Pedri", señaló de los que le gustarían para el Madrid, probablemente, con el mismo buen ojo que ya tuvo con Iniesta.