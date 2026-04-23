EEUU maquina para reemplazar a Irán por Italia en el próximo Mundial de Fútbol

El presidente de EEUU, Donald Trump, saluda a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en la cumbre sobre el fin de la guerra Israel-Hamás, 13 de octubre de 2025 en Sharm El Sheikh (Egipto).

Un alto enviado del presidente estadounidense, Donald Trump, ha solicitado a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) que reemplace a Irán por Italia en el próximo campeonato del mundo, según informa este jueves el diario Financial Times.

El plan busca recomponer las relaciones entre el republicano y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras el distanciamiento entre ambos a raíz de los ataques del presidente estadounidense contra el papa León XIV por la guerra con Irán, informó el FT, citando a personas familiarizadas con el asunto.

"Confirmo que le he sugerido a Trump y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que Italia reemplace a Irán en el Mundial. Soy italiano y sería un sueño ver a la selección italiana en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen la trayectoria necesaria para justificar su inclusión", declaró el enviado especial de Estados Unidos, Paolo Zampolli, al citado medio.

La Casa Blanca, la FIFA, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de agencias como Reuters.

Mazazo para la Squadra Azzurra

Italia sufrió un duro golpe en marzo cuando la selección nacional quedó fuera del Mundial por tercera vez consecutiva tras perder 4-1 en la tanda de penaltis contra Bosnia y Herzegovina en la final de la repesca.

Irán se clasificó para su cuarto Mundial consecutivo el año pasado, pero tras el inicio de la guerra solicitó a la FIFA que trasladara sus tres partidos de la fase de grupos de Estados Unidos a México.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró durante una visita a la concentración de la selección iraní en Turquía el mes pasado que todos los partidos se disputarían según lo previsto, y ofreció al equipo ayuda con la preparación para el torneo.

"Nos estamos preparando y organizando para el Mundial, pero acatamos las decisiones de las autoridades", declaró el presidente de la Federación Iraní de Fútbol (FFIRI), Mehdi Taj, a los periodistas en un mitin progubernamental en Teherán el miércoles. "Por ahora, la decisión es que la selección nacional esté completamente preparada para el Mundial", insisten.

La decisión sobre qué país ocuparía el puesto si el gobierno iraní retirara al equipo recae en la FIFA, que, según el Artículo Seis del reglamento de la Copa Mundial, tiene la facultad de convocar a cualquier nación que considere oportuna para cubrir la vacante.

Se espera que la AFC presione con fuerza para que el reemplazo provenga de Asia, siendo los Emiratos Árabes Unidos, que perdieron la repesca de clasificación contra Irak en noviembre pasado, la opción más obvia.

Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos no tienen ni de lejos la trayectoria futbolística de Italia, ya que solo han participado en una edición de la Copa Mundial, en 1990, donde perdieron los tres partidos.

La Copa Mundial, que también organizan México y Canadá, comienza el 11 de junio, y cuatro días después Irán tiene previsto iniciar su andadura contra Nueva Zelanda en Los Ángeles.