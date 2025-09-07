Retrasan 30 minutos la final Sinner-Alcaraz del US Open por las medidas de seguridad de Trump

Carlos Alcaraz se enfrenta este domingo a Jannik Sinner por el puesto del número uno del mundo de la ATP en la final del US Open, que tenía previsto comenzar a las 20:00 (hora española), pero que la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus medidas de seguridad han provocado que se retrase 30 minutos, según ha informado la organización.

La final, inicialmente prevista para las 14.00 hora de Nueva York (18.00 GMT), empezará ahora a las 14.30 local (18.30 GMT). El encuentro será un duelo entre el italiano, el actual número uno, contra el español, que el año pasado no pasó de segunda ronda en Nueva York, en el último Grand Slam de la temporada.

"Como consecuencia de las medidas de seguridad implementadas y para garantizar que los aficionados tengan tiempo adicional para ocupar sus asientos, hemos retrasado el inicio del partido de hoy", ha anunciado la organización en su cuenta de la red social X.

La asistencia de Trump, invitado al palco de Rolex, patrocinador del trofeo, provocó un refuerzo de las medidas de seguridad, con doble control del Servicio Secreto y de otras agencias federales en las entradas del complejo deportivo y del estadio, según ha informado la agencia EFE.