Vingeggard conquista la Bola del Mundo y asegura su triunfo en la Vuelta

ROBLEDO DE CHAVELA (MADRID), 13/09/2025.- El líder de la clasificación general, el danés Jonas Vingegaard (c), del equipo Visma-Lease a Bike, junto al líder de la Montaña, el australiano Jay Vine (i), del equipo UAE Team Emiates, antes de darse la salida de la vigésima etapa de La Vuelta a España disputada este sábado entre las localidades madrileñas de Robledo de Chabela y el Puerto de Navacerrada con un recorrido de 165.6 km. EFE/ Javier Lizón

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) ha sellado su victoria en la vigésima etapa de la Vuelta a España, celebrada entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo, con un recorrido de 164,8 km. Su ataque a solo 1,2 km de la cima le permitió cruzar la meta con un tiempo de 3 horas, 56 minutos y 23 segundos, asegurando así el maillot rojo de líder a falta de la última etapa.

El segundo puesto fue para su compañero de equipo, Sepp Kuss, quien llegó a 11 segundos de Vingegaard, mientras que el australiano Jai Hindley completó el podio a 13 segundos del vencedor. Gracias a este triunfo, Vingegaard se garantiza una ventaja de 1 minuto y 16 segundos sobre el portugués João Almeida y 3 minutos y 11 segundos sobre el británico Tom Pidcock.

La última jornada de la Vuelta se celebrará este domingo, con una etapa de 103 km entre Alalpardo y Madrid, donde el danés podrá sellar su victoria de manera definitiva en la clasificación general.

