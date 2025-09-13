Vingeggard conquista la Bola del Mundo y asegura su triunfo en la Vuelta
La última jornada de la Vuelta se celebrará este domingo, con una etapa de 103 km entre Alalpardo y Madrid.
El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) ha sellado su victoria en la vigésima etapa de la Vuelta a España, celebrada entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo, con un recorrido de 164,8 km. Su ataque a solo 1,2 km de la cima le permitió cruzar la meta con un tiempo de 3 horas, 56 minutos y 23 segundos, asegurando así el maillot rojo de líder a falta de la última etapa.
El segundo puesto fue para su compañero de equipo, Sepp Kuss, quien llegó a 11 segundos de Vingegaard, mientras que el australiano Jai Hindley completó el podio a 13 segundos del vencedor. Gracias a este triunfo, Vingegaard se garantiza una ventaja de 1 minuto y 16 segundos sobre el portugués João Almeida y 3 minutos y 11 segundos sobre el británico Tom Pidcock.
