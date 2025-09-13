Un grupo de manifestantes bloquea el recorrido de La Vuelta por Navacerrada a pocos kilómetros de la meta

Nuevo incidente en La Vuelta España. Unos manifestantes propalestinos han conseguido interrumpir este sábado el pelotón a pocos kilómetros de la meta. La organización había decidido esta misma mañana cambiar el recorrido por "motivos de circulación". El incidente ha obligado a parar a la caravana de vehículos de carrera y a los corredores a esquivar el corte de la vía por ambos los lados del lugar del incidente.

-- Noticia en ampliación --