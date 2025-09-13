Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un grupo de manifestantes bloquea el recorrido de La Vuelta por Navacerrada a pocos kilómetros de la meta
La protesta ha conseguido interrumpir el pelotón a sólo 18 kilómetros de la meta de la penúltima carrera de la competición, tal y como informa el diario 'El País'.

Manifestantes propalestina en el recorrido de La Vuelta, este sábado.EFE

Nuevo incidente en La Vuelta España. Unos manifestantes propalestinos han conseguido interrumpir este sábado el pelotón a pocos kilómetros de la meta. La organización había decidido esta misma mañana cambiar el recorrido por "motivos de circulación". El incidente ha obligado a parar a la caravana de vehículos de carrera y a los corredores a esquivar el corte de la vía por ambos los lados del lugar del incidente.

-- Noticia en ampliación --

