Un grupo de manifestantes bloquea el recorrido de La Vuelta por Navacerrada a pocos kilómetros de la meta
La protesta ha conseguido interrumpir el pelotón a sólo 18 kilómetros de la meta de la penúltima carrera de la competición, tal y como informa el diario 'El País'.
Nuevo incidente en La Vuelta España. Unos manifestantes propalestinos han conseguido interrumpir este sábado el pelotón a pocos kilómetros de la meta. La organización había decidido esta misma mañana cambiar el recorrido por "motivos de circulación". El incidente ha obligado a parar a la caravana de vehículos de carrera y a los corredores a esquivar el corte de la vía por ambos los lados del lugar del incidente.
-- Noticia en ampliación --