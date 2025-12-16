Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Alerta máxima por un hallazgo excepcional por valor de 100.000 millones de euros que puede sacudir la industria mundial
El descubrimiento podría alterar de forma profunda el equilibrio global en el suministro de estos materiales estratégicos, hoy dominado casi por completo por China.

Daniel Cáceres Garriga
Planta de procesamiento de una mina de fosfato
Planta de procesamiento de una mina de fosfatoGetty Images

En medio de un paisaje de colinas ocres poco conocidas fuera de Estados Unidos, un hallazgo geológico ha puesto en alerta a la industria tecnológica mundial. En Utah, bajo las laderas de Silicon Ridge, los científicos han identificado un yacimiento excepcional de tierras raras cuyo valor supera los 100.000 millones de euros. Según informa el medio alemán Focus, el descubrimiento podría alterar de forma profunda el equilibrio global en el suministro de estos materiales estratégicos, hoy dominado casi por completo por China.

La empresa responsable es Ionic Mineral Technologies, que confirmó la presencia de hasta 16 metales raros esenciales para sectores como la electrónica, las energías renovables o la industria de defensa. En un comunicado citado por Focus, su consejero delegado, Andre Zeitoun, celebró el alcance del hallazgo: "Por primera vez, tenemos una fuente nacional, inmediatamente utilizable, para una amplia gama de minerales críticos".

El yacimiento ocupa una superficie aproximada de 2,6 kilómetros cuadrados en las Montañas del Lago del condado de Utah, al oeste del lago Utah. A diferencia de otros depósitos, los metales se encuentran en capas de arcilla ricas en minerales, lo que facilitaría su extracción. Los expertos destacan que esta característica podría reducir tanto los costes como el impacto ambiental del proceso minero.

Según los datos difundidos, la base geológica del proyecto se apoya en arcillas de intercambio iónico que contienen halloysita, una formación clave en China, donde se extrae entre el 35 y el 40 % de las tierras raras y más del 70 % de los elementos pesados a nivel mundial. Las concentraciones detectadas en Utah serían comparables a las chinas e incluirían también galio, germanio, litio, rubidio y escandio, todos ellos considerados metales críticos.

Desde el punto de vista político y estratégico, el descubrimiento llega en un momento delicado. Estados Unidos sufre un déficit de materiales valorado en más de 18.500 millones de dólares y el Pentágono ya ha creado una reserva de emergencia para minerales estratégicos. En este contexto, J. Stuart Adams, presidente del Senado del estado de Utah, calificó el proyecto como un ejemplo de uso responsable de los recursos, creación de empleo y refuerzo de la seguridad nacional.

La compañía asegura que el proyecto Silicon Ridge utilizará tecnologías de bajas emisiones, con un rendimiento de material de hasta el 95 %, evitando procesos altamente contaminantes como el tratamiento a altas temperaturas. A diferencia de lo ocurrido en Europa, donde proyectos similares en Serbia o Suecia han generado fuertes protestas sociales, no se prevé una oposición comparable en Estados Unidos.

La explotación aún no ha comenzado. Los primeros resultados de la evaluación económica se esperan para el primer semestre de 2026 y, hasta entonces, los trabajos se centrarán en perfeccionar el modelo de recursos. Mientras tanto, China continúa endureciendo sus controles sobre la exportación de tierras raras, lo que refuerza la relevancia global de este descubrimiento en Utah.

