Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El dilema de los partidos a la izquierda del PSOE: ¿hasta cuándo apoyar a Sánchez por miedo a la llegada de la ultraderecha?
Política
Política

El dilema de los partidos a la izquierda del PSOE: ¿hasta cuándo apoyar a Sánchez por miedo a la llegada de la ultraderecha?

Sumar, socios de los socialistas en el Ejecutivo, ha entonado el "ya basta", pero ya lo había hecho en julio, sin demasiados cambios. Exigen una reestructuración en el Gobierno para salvar la legislatura, pero el PSOE se niega.

Héctor Juanatey
Héctor Juanatey
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, en la firma del acuerdo de Gobierno.Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

Poco después de que el presidente del Gobierno compareciera este lunes para casi sacar pecho por la respuesta del PSOE ante los casos de acoso sexual que asolan al partido, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, aparecía también ante los medios para dejar constancia de que la reacción de sus socios en la coalición de Gobierno no era suficiente. "Necesitamos una respuesta", dijo Urtasun: "El inmovilismo no nos vale". Como ya había avanzado la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el portavoz de Sumar insistió en la necesidad de reestructurar el Gobierno, más allá de los cambios que exigen, por ejemplo, salidas como la de Pilar Alegría por los adelantos electorales. El problema es que el PSOE, como ya hizo el otro día después de que Díaz entonara el "ya basta" en una entrevista en La Sexta, no sale del "no". ¿Y entonces?

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, definió este lunes la difícil encrucijada a la que han llegado los socios del PSOE, tanto en el Gobierno como de investidura. "Muchos de nosotros y de nosotras no queremos que Abascal sea vicepresidente, pero tampoco queremos seguir pasando vergüenza como estamos pasando cada día", dijo Rufián, quien pidió al PSOE y al Gobierno "que deje de pensar que todo es una conspiración, porque no cuela; que deje de dar pena, porque no cuela; que deje el y tú más, porque es un yo también". "Pedirle a la izquierda del PSOE que haga de paracaídas y que trague con todo, pues tampoco", aclaró el diputado republicano. Por lo pronto, desde ERC han puesto tres líneas rojas: que la corrupción no escale en el PSOE, que haya una respuesta eficaz y contundente a los casos de acoso y que se cumplan los acuerdos.

El presidente del Gobierno usa sin demasiado disimulo esta ventaja. Sabe que a la izquierda del PSOE ningún partido quiere correr el riesgo de un adelanto electoral que pueda situar en el poder al Partido Popular con Vox. Es lo que el diputado de EH Bildu, Oskar Matute, contó a El HuffPost en una entrevista reciente. "Si de nosotros y nosotras depende, el PP y Vox, Vox y el PP, porque el orden de los factores no altera el fascismo, no van a gobernar. ¿Significa eso que quien gobierne ya cuenta con todos nuestros parabienes, nuestros aplausos más excelsos y carantoñas más lindas? Pues no. Si no nos gusta lo que hacen, lo señalaremos, no lo apoyaremos... Pero siendo conscientes de que PP y Vox, Vox y PP, vienen con un programa de involución democrática que trae recortes competenciales, recentralización de elementos tan sensibles como la sanidad y la educación, ataque directo a lo que somos como vascos y vascas y lo que aspiramos a ser... No solo nos jugamos nuestro horizonte, nos jugamos incluso que se pudiera garantizar nuestro derecho a ser, existir y, algún día, decidir. Mientras estas dos formaciones políticas estén dispuestas a gobernar y dicen que nos quieren ilegalizar, y si lo primero es el pueblo y luego el partido, pues toca cerrar filas".

Algo muy similar defendía el diputado del BNG, Néstor Rego, estos días: "La única alternativa es un Gobierno de la derecha y la ultraderecha; un Gobierno que efectivamente amplios sectores de la ciudadanía verían como un retroceso social muy grande. Eso no quiere decir que no se condene la corrupción. Condenamos la corrupción, exigimos responsabilidades, reclamamos al PSOE que actúe con contundencia frente a la corrupción. Es difícil ver una alternativa en el PP, que es campeón de la corrupción". En el BNG, como en EH Bildu y ERC, confían en que los acuerdos para la investidura puedan avanzar, algo que con PP y Vox no pasaría.

Más allá de los partidos que sustentan el Gobierno desde fuera, el peso de la incertidumbre recae con mayor fuerza sobre Sumar, quienes se sientan con el PSOE en el Consejo de Ministros. Si ya en julio se toparon con la resistencia de Pedro Sánchez a adoptar medidas de profundo impacto social tras la entrada en prisión de Santos Cerdán, ahora ven que ni siquiera el presidente del Gobierno piensa ceder cuando sus dos exsecretarios de Organización en el PSOE enfrentan juicio por corrupción y cuando en su partido salen cada día a la luz nuevos casos de acoso sexual. Sánchez, casi como si asistiera ajeno al incendio, se dedica a pedir "calma".

¿Saldrá Sumar del Gobierno?

En Sumar podrían acaso soportar la negativa a modificar el Gobierno si al menos el PSOE accediera a hacer algo para, por ejemplo, impedir la gran renovación de alquileres que se producirá en 2026, y que puede llevar a más de un millón de personas a afrontar precios aún más inasequibles para pagar su vivienda, algo que este lunes pidió el ministro Pablo Bustinduy. "En la rapidez y la contundencia de las medidas sociales está la garantía de poder conservar el Gobierno", dijo también el coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maíllo. Pero, una vez más, el problema es que el PSOE no parece que vaya a hacerlo.

"Estamos muy contrariados y muy preocupados porque nuestro socio de Gobierno parece totalmente paralizado, enredado en una situación interna que nos parece inaceptable", expresó este martes el diputado de IU por Sumar Enrique Santiago, también secretario general del PCE, en una rueda de prensa de las fuerzas que conforman el grupo parlamentario de Sumar en la que aseguraron que, por ahora, no se plantean abandonar el Gobierno. Sí han pedido, en todo caso, una reunión urgente de la coalición al PSOE para saber qué medidas plantea tomar Pedro Sánchez.

Sánchez, no obstante, juega con la ventaja de saber que, como mucho, Sumar podrá abandonar el Gobierno y él seguir en solitario. Poco le importa. No en vano, ya tiene que llegar a acuerdos con casi toda la izquierda. Sumar sería solo uno más. La gran incógnita es hasta dónde piensa tensar la cuerda y cuándo Yolanda Díaz considerará agotado el órdago. Con esta, y después de la de julio, son dos las negativas de Sánchez a las que tiene que hacer frente. Y sin medidas sociales de calado, como la de los alquileres, la permanencia de la izquierda en el Gobierno podría solo perjudicar a la propia izquierda en un hipotético adelanto electoral. Esa decisión fue la que tomó Vox en los Gobiernos autonómicos que rompió con el Partido Popular. Claro que en el lado contrario.

Héctor Juanatey
Héctor Juanatey
MOSTRAR BIOGRAFíA

Me llamó Héctor Juanatey, aunque como dice Xoan Tallón, eso no importa, todo el mundo tiene un nombre. Me gusta escribir y contar cosas. En El HuffPost escribo de política, y como política lo es todo, decirles esto es como decir todo y decir nada.

 

Sobre qué temas escribo

En El HuffPost escribo, como ya les dije, de política, que es todo. Si quisieran entrar más en detalle, les cuento: por gustar, me gusta escribir de todo aquello que me preocupa dentro y fuera de la redacción. En los últimos años, por ejemplo, he estado investigando el ascenso de la extrema derecha, una suerte de virus invisible que crece cada día más. Un crecimiento, sin embargo, que también tiene responsables, y en ellos me gusta fijarme, ya sea Elon Musk, Mark Zuckerberg o influencers de ultraderecha con cada vez más adeptos. Pero también la política es causa de la desafección de la que beben los ultras. De ahí que no haya que olvidarse nunca de temas fundamentales como la vivienda; en definitiva, de las condiciones materiales de la ciudadanía. Por ese motivo, también, y desde la cobertura que hice para Público durante el 15M en la Puerta del Sol, en Madrid, he centrado gran parte de mi trabajo en las diferentes reivindicaciones de la movilización social. Sospechen siempre de aquellos periodistas que acostumbran a agobiar con la cantinela de la objetividad. Al final, solo buscan desprestigiar el sentido mismo de la profesión.

 

Mi trayectoria

Pese a todas las advertencias, desde que me decanté por estudiar periodismo (Licenciatura y Máster en Periodismo de Investigación), a excepción de un parón en el que trabajé en discurso y comunicación política, he tenido la suerte de dedicarme a escribir. Empecé en La Voz de Galicia y, tras dejar la terruña (Galicia) y mudarme a la capital en busca de oportunidades laborales, pasé por Público, La Sexta, fui redactor fundacional de eldiario.es, y he escrito para un buen número de medios como Praza.com, la revista Luzes, Playground Magazine, La Marea, Vanity Fair o CTXT. En una ocasión estuve en el campamento de refugiados de Dajla, en el Sahara, y de allí me traje unas breves anotaciones que fueron publicadas como libro, ‘Dajla. Apuntes desde o Sahara’, editado por Praza. En otra, entrevisté a Txema Guijarro, una de las personas que trabajó en el asilo de Julian Assange y Edward Snowden, y esos diálogos se transformaron también en libro, ‘El analista. Un espía accidental en los casos Assange y Snowden’, de Libros del KO. En otro lapso de tiempo, creé junto a los cómicos Facu Díaz y Miguel Maldonado un programa de humor, La Tuerka News, porque tengan claro que sin risas nos vamos a la m*****.

 

 

Cómo contactar conmigo:

Podéis escribirme a hjuanatey@huffpost.es. Se aceptan insultos, siempre y cuando tengan cierta gracia. Estoy en X/Twitter (@hectorjuanatey), Bluesky, (@hectorjuanatey.bsky.social), Instagram (@hectorjuanatey) y TikTok (@hectorjuanatey). Lo curioso es que, en el fondo, me gustaría que desapareciera más de una de estas plataformas.

 