Andrés Millán, abogado laboralista, sobre el gran error al pedir la incapacidad: "No ser coherente"

Entre las primeras preguntas que te hace un tribunal médico que te está evaluando porque has pedido la incapacidad permanente están las que giran entorno al trabajo y a la percepción que tienes sobre tus limitaciones para desempeñarlo. Así lo cuenta el abogado laboralista Andrés Millán en un vídeo ha publicado en su canal de TikTok Law Tips (@lawtips), acompañado de los consejos de un médico.

Entre esas primeras preguntas pueden estar algunas del estilo de "¿cómo te sientes en el trabajo?, a ¿crees que puedes levantar pesos? o ¿crees que puedes estar mucho tiempo de pie?, y siempre relacionando estas cuestiones con la enfermedad que aseguras que está limitando tu actividad laboral", explica este experto.

Millán explica en esta publicación las principales claves para afrontar la clase de preguntas que están planteando los médicos en 2025 durante las valoraciones para el permiso de la incapacidad permanente. Este experto recuerda que la finalidad del tribunal médico es comprobar si existe coherencia entre la documentación médica, los informes laborales y la vida diaria de la persona que solicita la prestación. Así que su consejo principal se resume en: "No la líes en el tribunal nédico".

Es decir, "si el tribunal pregunta qué vida hacemos en casa y resulta que la persona responde que está trasladando bombonas de butano, pues entonces sabrá que eso que está diciendo que en su trabajo no puede mover pesos, pues no es verdad", añade Millán como ejemplo.

Además, este especialista menciona tres cuestiones importantes que debes tener en cuenta: la importancia de que seamos sinceros, de que no imitamos detalles y de que no nos mediquemos antes de someternos a estas preguntas. "La persona debe de ser sincera, no debe de tratar de engañar", recomienda el abogado, "porque si no dice lo que es verdad, el médico lo puede detectar a través de los informes que tiene".

Además, se debe tener en cuenta, recuerda, que estas evaluaciones pueden incluir una exploración física en la que el profesional médico puede detectar fácilmente si estamos cayendo en contradicciones: "El médico puede explorarle físicamente y entonces observar que no hay coherencia entre lo que dice la persona y lo que es realidad", destaca Millán.

Y resalta, además, que en los detalles, a veces, está la verdadera explicación de las cosas y de cómo te sientes, por lo que no se deben omitir. Por ejemplo, dice este experto, si el médico te pregunta ¿Cómo te encuentras? Le puedes decir: "Muy bien, porque en ese momento te encuentras muy bien, pero añade también muy bien, pero tengo una lumbalgia, me duele esto, me duele lo otro". Sobre el error de medicarse antes de acudir al tribunal, éste es su consejo: "No te mediques, por ejemplo, tomándote un analgésico o algo así, porque entonces te encontrarás genial y nos apreciarán los síntomas en tu físico que deberían reflejarse".

No obstante, el letrado repasa otras preguntas habituales que pueden condicionar la valoración final, todas basadas en lo que decía al principio: la coherencia. Por ejemplo, el profesional médico observará o preguntará si has ido allí solo o acompañado, para ver la autonomía que tienes para moverte solo, y se fijara en detalles como si puedes caminar bien o si llevas ropa muy apretada, en el caso de que le estés contando que tienes un importante dolor físico. Y concluye aconsejando que no nos olvidemos de que cualquier detalle será importante para el tribunal médico a la hora de dar su valoración.