Aumento del crecimiento, reforma de pensiones y ampliar el parque de vivienda social: la hoja de ruta de la OCDE para España

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha publicado su nuevo estudio económico sobre España y ha avanzado que su previsión de crecimiento ha ido en aumento y ha detallado una hoja de ruta plagada de recomendaciones: desde las pensiones a la vivienda, pasando por el salario mínimo.

Empecemos por el principio. Gracias a "una fuerte inversión, el aumento de las exportaciones de servicios y una fuerza laboral en expansión", España ha crecido y prevé que se mantendrá robusta, subiendo hasta el 2,9% en 2025 y el 2,2% en 2026.

"Las finanzas públicas han mejorado, pero la sostenibilidad fiscal a largo plazo y el crecimiento sostenido requieren un reequilibrio de los ingresos hacia impuestos menos distorsionantes, la contención del coste de las pensiones y la priorización del gasto que impulse el crecimiento", ha detallado en el estudio.

El think thank de las economías más desarrolladas ha lanzado varias recomendaciones para que la situación económica de España no empeore. Entre ellas, planteando una reforma de las pensiones.

Reforma de las pensiones

Es el ABC de la OCDE y una de las principales preocupaciones tanto en España como en otros países vecinos. La reforma de las pensiones sigue estando sobre la mesa. La mejora de la esperanza de vida puede suponer una tensión en el sistema, según el organismo.

Ha aconsejado una reforma de las pensiones mediante la introducción de un ajuste por esperanza de vida y que la ampliación de la referencia para el cálculo de los derechos de pensión serviría para garantizar su sostenibilidad fiscal.

"Armonizar los tipos del impuesto sobre el valor añadido y reducir las exenciones mejoraría la eficiencia y aumentaría los ingresos. La reducción de los impuestos sobre el trabajo para las personas de bajos ingresos podría contribuir a reforzar los incentivos laborales", ha señalado en el comunicado.

Entre otras cosas, abogan por reforzar los incentivos para aquellos trabajadores de mayor edad que decidan seguir trabajando, sirviendo para afrontar "los desafíos del envejecimiento de la población, incluida la reforma del sistema de prestaciones por desempleo no contributivas". "Es imprescindible mantener los esfuerzos de mitigación y adaptación", ha advertido.

Mathias Cormann, secretario General de la OCDE, ha explicado que "acelerar el ritmo de la consolidación fiscal ayudaría a reconstruir las reservas fiscales para responder eficazmente a futuras crisis, entre otras cosas abordando el aumento del gasto en pensiones y optimizando los ingresos fiscales".

"El fortalecimiento del crecimiento de la productividad, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, mediante la mejora de su acceso a la financiación y la reducción de las cargas administrativas, ayudará a España a impulsar el dinamismo empresarial y el crecimiento", ha detallado.

Aumento del parque de vivienda social

El mismo estudio también apunta a que España debe ampliar su parque de vivienda social y mejorar las ayudas. En cifras, la OCDE apunta a que hacen falta 1,5 millones de viviendas en alquiler social.

También estima que hay 3,8 millones de viviendas vacías, aunque se ubican principalmente en lugares donde no hay demanda debido a las limitadas perspectivas laborales o porque están alejadas de servicios y comodidades.

En el estudio, también expresan que la oferta no ha respondido adecuadamente a la demanda. Consideran que la disponibilidad limitada de suelo edificable en zonas de alta demanda; la caída de la productividad y los escasos incentivos para la oferta de vivienda asequible "crean un entorno de inversión impredecible".

"En los últimos años, el Gobierno español ha adoptado un enfoque proactivo para abordar los retos de la vivienda, adoptando una combinación de políticas de demanda y de oferta", ha expresado la OCDE en referencia a la propuesta de reforma de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

La OCDE ya ha avisado de que "la escala parece insuficiente", ya que, para alcanzar la media de la UE, España necesitaría aproximadamente 1,5 millones de viviendas de alquiler social, lo que implicaría construir o convertir más de 850.000 viviendas adicionales.

El precio medio de la vivienda supera los máximos de la burbuja inmobiliaria de 2008 La vivienda no deja de encarecerse y establece un nuevo récord histórico tras el tercer trimestre de 2025.

Prudencia con el salario mínimo

Con la cesta de la compra sin dejar de subir, con el alquiler o la vivienda disparadas, la OCDE pone el foco en el salario mínimo interprofesional. En concreto, propone "calibrar cuidadosamente" los futuros incrementos.

La cifra oficial ha crecido hasta los 1.184 euros mensuales en 2025, lo que supone un incremento del 4,4% desde 2024, con una subida acumulada del 60,9% desde 2018 en términos nominales y del 30,2% en términos reales.

"La evidencia previa sugiere efectos limitados o poco claros sobre el empleo", ha detallado el organismo, junto un aviso de que "podrían empezar a observarse efectos negativos sobre el empleo". Por ello, recomienda fortalecer la independencia y la capacidad técnica de la Comisión del Salario Mínimo, otorgándole el mandato de asesorar sobre cambios en consonancia con las condiciones del mercado laboral y la productividad.