El precio medio de la vivienda supera los máximos de la burbuja inmobiliaria de 2008

La situación de la vivienda no mejora en España. Según informa el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, durante el tercer trimestre de este 2025, el precio medio se ha incrementado en un alarmante 12,1%, lo que ha servido para que el metro cuadrado cueste, de media, 2.153 euros.

Este dato es especialmente alarmante si se tiene en cuenta que establece el máximo en la serie histórica comenzada en 1995. Así, el precio de la vivienda ha experimentado un incremento del 2,9%, lo que lleva al otro dato inimaginable: se ha superado el precio medio del primer trimestre de 2008 (2.101 euros por metro cuadrado), cuando tuvo lugar la burbuja inmobiliaria.

Por comunidades autónomas, ninguna redujo su precio frente al año previo. Los incrementos anuales más elevados se registraron en Cantabria (+15,1%), Comunidad Valenciana e Islas Baleares, con un avance del 14,5% en ambos casos, y Asturias (+14,1%).

En comparación al trimestre previo, los avance más importantes entre julio y setiembre se dieron en Islas Baleares y Cantabria, con un alza del 4,4% en ambos casos. Sólo se registró un retroceso en el precio en Ceuta y Melilla (-0,2%).

El precio en viviendas de más de cinco años sube a dos dígitos

El valor medio del metro cuadrado de la vivienda libre de hasta cinco años de antigüedad se situó en los 2.515 euros por metro cuadrado en el tercer trimestre, lo que supuso un avance del 11,5% en comparación al año anterior.

Por su lado, el precio de la vivienda libre de más de cinco años registró un incremento ligeramente superior, con un avance del 12,1%, hasta los 2.142 euros.

Por municipios de más de 25.000 habitantes, el más caro fue Santa Eulalia del Río, en Baleares, con 6.120 el metro cuadrado, y el más económico es Puertollano (Ciudad Real), con 631 euros.

En relación a la vivienda protegida en España, el precio medio del metro cuadrado fue de 1.195 euros, un 2,4% más que en el mismo periodo del año anterior. Finalmente, el número de tasaciones inmobiliarias utilizadas para realizar el cálculo de los precios de la vivienda fue de 154.686 viviendas.