Carlos Cuerpo se abre TikTok tras una promesa: "Que sea lo que Dios quiera"

Lo prometido es deuda... y un ministro de Economía no va a tener tal. Carlos Cuerpo preguntó hace uno días a un grupo de estudiantes si le aconsejaban abrirse una cuenta de TikTok y ante el 'sí' unánime, se comprometió a ello.

Del dicho al hecho poco ha pasado y este martes se ha lanzado a estrenarse en esa red social con su primer vídeo. En él precisamente recoge ese momento en el que consultó a estudiantes de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla si pensaban que debía animarse a colgar "pequeñas píldoras de cómo va la economía" en TikTok.

"Prometieron ver mis vídeos… espero que no se arrepientan antes que yo", bromea el titular de la cartera de Economía, Comercio y Empresa en su publicación.

"Abrimos mi cuenta de TikTok y que sea lo que Dios quiera", dice el ministro para inaugurarla, quien en un par de horas ya superaba los 800 seguidores y las 8.000 visualizaciones.

Cuerpo, de 45 años, iniciará este miércoles una visita oficial de dos días a Canadá que tiene como objetivo fortalecer el diálogo económico y comercial. Allí presidirá la inauguración del Foro Empresarial España-Canadá, en el que participan más de 160 empresas de ambos países.

TikTok, donde hay que estar

Cuerpo, quien ya ha entusiasmado en (otras) redes sociales con sus momentazos hablando en japonés y en chino, se suma así a la lista de políticos que han entendido la necesidad de estar en la red social en la que están los jóvenes, ergo, potenciales votantes.

Casi recién llegados son también Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo, sin bailes por el momento, también a la 'caza' de las generaciones Z y Alpha, y con distinto resultado; mientras el primero tiene 248.900 seguidores, el segundo ha cosechado 12.300.

El presidente del Gobierno parece haber encontrado su éxito en las recomendaciones semanales que hace de libros y música.