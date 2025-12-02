Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Carlos Cuerpo se abre TikTok tras una promesa: "Que sea lo que Dios quiera"
Economía
Economía

Carlos Cuerpo se abre TikTok tras una promesa: "Que sea lo que Dios quiera"

POV: De hablar en japonés a hablar directamente a los jóvenes.

Elena Santos
Elena Santos
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.Europa Press via Getty Images

Lo prometido es deuda... y un ministro de Economía no va a tener tal. Carlos Cuerpo preguntó hace uno días a un grupo de estudiantes si le aconsejaban abrirse una cuenta de TikTok y ante el 'sí' unánime, se comprometió a ello.

Del dicho al hecho poco ha pasado y este martes se ha lanzado a estrenarse en esa red social con su primer vídeo. En él precisamente recoge ese momento en el que consultó a estudiantes de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla si pensaban que debía animarse a colgar "pequeñas píldoras de cómo va la economía" en TikTok.

"Prometieron ver mis vídeos… espero que no se arrepientan antes que yo", bromea el titular de la cartera de Economía, Comercio y Empresa en su publicación.

"Abrimos mi cuenta de TikTok y que sea lo que Dios quiera", dice el ministro para inaugurarla, quien en un par de horas ya superaba los 800 seguidores y las 8.000 visualizaciones. 

Cuerpo, de 45 años, iniciará este miércoles una visita oficial de dos días a Canadá que tiene como objetivo fortalecer el diálogo económico y comercial. Allí presidirá la inauguración del Foro Empresarial España-Canadá, en el que participan más de 160 empresas de ambos países.

TikTok, donde hay que estar

Cuerpo, quien ya ha entusiasmado en (otras) redes sociales con sus momentazos hablando en japonés y en chino, se suma así a la lista de políticos que han entendido la necesidad de estar en la red social en la que están los jóvenes, ergo, potenciales votantes.

Casi recién llegados son también Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo, sin bailes por el momento, también a la 'caza' de las generaciones Z y Alpha, y con distinto resultado; mientras el primero tiene 248.900 seguidores, el segundo ha cosechado 12.300.

El presidente del Gobierno parece haber encontrado su éxito en las recomendaciones semanales que hace de libros y música. 

Elena Santos
Elena Santos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 