Cuerpo no presenta su candidatura para presidir el Eurogrupo

El Ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, comparece ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, el 26 de noviembre de 2025 en Madrid, España.

Cuerpo no será uno de los candidatos que se presente para presidir el Eurogrupo. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha decidido no presentarse para presidir el Eurogrupo después de la salida de Pascal Donohoe, según ha podido confirmar la agencia EuropaPress varias fuentes del Ministerio de Economía.

El socialista había optado, aunque sin éxito, el pasado julio a sustituir a Donohoe al frente del Eurogrupo, pero finalmente el irlandés fue revalidado por consenso para repetir en el cargo que ocupaba desde 2020, tras vencer a la española Nadia Calviño.

El irlandés, sin embargo, presentó su dimisión este noviembre, así como su salida del Eurogrupo para pasar a ser director gerente y responsable de Conocimiento del Banco Mundial, el segundo puesto en la institución internacional liderada por Ajay Banga.

Tras su dimisión, el ministro de Hacienda de la República de Chipre fue quien le sustituyó como presidente en funciones del Eurogrupo y será quien ocupe este cargo hasta que se elija al nuevo presidente, cuya elección se tomará el próximo 11 de diciembre.

Desde el Gobierno de España han afirmado que el país seguirá trabajando para dar una presencia "significativa e influyente" en las principales instituciones económicas y financieras. "España continuará trabajando para asegurar una presencia significativa e influyente en las principales instituciones económicas y financieras europeas, garantizando que nuestra voz contribuya a construir una Europa más fuerte y cohesionada", ha asegurado el Ministerio de Economía en un comunicado.

Además de la presidencia del Eurogrupo, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) también deberá convocar candidaturas para el relevo de su vicepresidente, Luis de Guindos.