Cómo puedo invertir, qué hay más allá del IBEX y otras preguntas sobre la Bolsa que nunca te atreviste a hacer

Cifras, nombres, tecnicismos y un abismo al que cuesta acercarse, por mucho que esté entre nosotros. El gigante de la Bolsa vuelve a ser noticia, si es que alguna vez dejó de serlo, después de semanas de turbulencias bancarias en buena parte del mundo.

La quiebra reciente del Silicon Valley Bank junto a otras entidades de EEUU y el riesgo de colapso del Credit Suisse suizo en menos de una semana han desatado los temores. Cuando parecía que los índices mundiales remontaban, un nuevo frente este viernes, con el Deutsche Bank alemán como triste protagonista.

Tiembla la banca, se resienten las inversiones... pero ¿esto cómo nos afecta? Sobre ello hemos querido hablar en El HuffPost con varios especialistas de diferentes ámbitos de la Bolsa, especialmente la española, para 'traducir' al lenguaje corriente la realidad del IBEX 35 y todo lo que rodea al parqué madrileño.

¿Qué hay detrás de cada fluctuación en las grandes empresas?, ¿pueden afectar a un usuario corriente que no tiene inversiones?, ¿cómo adentrarse en este proceloso mundo?... y otras preguntas que posiblemente alguna vez te formulaste.

1. Cómo 'traducir' las pérdidas millonarias de una sesión bursátil crítica

Un agujero de hasta 24.000 millones de hundimiento entre las seis grandes bancas presentes en el IBEX 35 en apenas dos 'días negros'. Una cifra a priori aterradora para millones de clientes de entidades como Sabadell, BBVA o Santander pero que realmente "suponen una pérdida del valor de cotización, no significa que la empresa pierda directamente ese dinero de sus balances", explican dos altos cargos de la gestora de renta variable Augustus Capital AM.

Tanto su socio fundador y director de inversiones, Juan Uguet de Resayre, como el gestor Francisco Tajada, resaltan esta cuestión, "no siempre bien comunicada" al lector medio.

En un encuentro a cuatro voces con este medio, Luis Martín, socio del bufete de abogados Abencys, añade que son cifras relativas. "Esto no significa que la empresa vaya peor en su día a día; en la Bolsa todo puede cambiar en un instante y por eso se genera tanto movimiento. Esa liquidez es lo que manda".

En la misma línea se manifiesta Ángel Muñiz, profesor de Teoría Económica de la Universidad Europea de Madrid, que recuerda cómo "a sesiones con fortísimas caídas les suelen seguir sesiones de rebote, recuperando buena parte de lo perdido el día antes".

2. Cómo afectan esos vaivenes a los clientes a nivel de calle

Poco o nada, prosiguen los entrevistados. El mismo profesor Muñiz apunta que "únicamente, como usuario de banco, el problema que podría haber es sufrir un pánico de liquidez, pero lo que ha ocurrido estos días ha sido un pánico búrsatil, nada más, no un problema del día a día de los bancos europeos y españoles".

Tanto el caso del SVB como el del Credit Suisse son "ajenos" al sistema europeo y español, "porque son sistemas distintos, aquí no hay riesgo de contagio", añade.

Ante la sucesión de noticias bursátiles de las últimas fechas, Juan Uguet de Resayre pide calma. "En la Bolsa las noticias no paran y la inmensa mayoría no afectan en nada al ciudadano corriente", explica, asumiendo que son movimientos internos que tocan a los diferentes tipos de inversores.

3. Qué hay más allá del IBEX 35 en la Bolsa española

Su propio nombre detalla que el Ibex lo integran las 35 principales empresas, el llamado 'selectivo' español, como existen otros índices mundiales (el DAX 30 alemán, el CAC-40 francés, el FTSE 100 de Reino Unido...).

Pero no solo operan 35 empresas en Bolsa. El resto, hasta alrededor de 120 en el parqué madrileño se mueven dentro del llamado Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM), "cuyo movimiento es similar al del IBEX y con cuyas empresas se puede operar igual", remarca Francisco Tajada.

En cuanto a las tradicionales 'otras' Bolsas españolas, las de Barcelona y Bilbao, junto al llamado "Bolsín de Valencia", por su menor tamaño, ya son historia. "Ahora se opera en mercado continuo, todo va por internet", expone Luis Martín, que recuerda los "lejanos tiempos" donde se operaba en diferentes suelos según qué inversión.

4. Cómo puede una empresa entrar o salir del IBEX

"Las que están no necesariamente son las mejores, sino las más grandes", responde de inmediato Uguet de Resayre, que indica que "cada semestre" hay una revisión de las 35 gigantes incluidas en el índice. Estas se seleccionan por su valor de capitalización y su liquidez, su presencia en Bolsa. En base a eso se establece el orden", remarca.

Pero señala que si en alguna de esas revisiones se llevara a cabo algún cambio "sería muy leve". "Piensa que si quitan a alguna es a la que está en 35º lugar, no precisamente a Telefónica o Santander". "Para los inversores el movimiento sería casi indiferente", añade el gestor de Augustus Capital.

El resto de empresas presentes en la Bolsa pero fuera del IBEX operan en el llamado Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM), un mercado conjunto que supera el centenar de entidades donde, remarca el profesor Ángel Muñiz, se cotiza y se opera "de la misma manera". "Puedes comprar y vender al igual que si fuera una de las 35 grandes".

5. Quién pisa y cuánta gente trabaja en Bolsa

"A lo primero, te digo que casi nadie, salvo alguien que haya montado un cóctel ese día", bromea Tajada, ya que actualmente se opera "todo por vía telemática; la presencialidad de años atrás es agua pasada".

En cambio, los expertos consultados no pueden precisar el número de integrantes en un sector "enorme" y tremendamente ramificado, entre asesores, inversores, reguladores,

6. Cómo puedo yo invertir en Bolsa sin estar metido en el negocio

No, no es tan sencillo como llegar e invertir tu propio dinero. "Es un proceso que necesita mediación de los expertos", comentan los cuatro entrevistados. Bien sea a través de una entidad bancaria, un broker personal o una empresa, ellos son los encargados de gestionar el dinero que tú les indiques.

"Opciones hay infinitas, según el tipo de inversión que busques. Francisco Tajada explica de forma breve que los bancos marcan primero la creación de un "perfil del inversor" para definir características e intereses de todo aquel que quiera abrir una cuenta de valores. En cambio, para abrirse una cuenta en servicios de broker online "se hace más rápido y solo exigen una liquidez", que cada entidad define.

Tratando de traducir ese lenguaje técnico, Luis Martín, socio del bufete Abencys, lo tiene claro: "Si no eres analista, si no estás al día de noticias, fluctuaciones bursátiles o previsiones económicas, te vas a equivocar sí o sí al invertir". Por ello, plantea un consejo 'básico': "Busca un gestor de confianza que te asesore para reducir el riesgo de error". Advierte, eso sí, que el riesgo cero no existe. Y menos en un mundo tan líquido como la Bolsa.

7. Qué ocurre si mi inversor quiebra

Antes de que eso ocurriese, un mandamiento básico: leer bien las condiciones de firma del contrato. Para evitar sustos, la entidad a la que demos un dinero para tradear debe estar respaldada por algún fondo de garantía para cubrir la posible inversión.

Aqui surgen dos siglas clave, FOGAIN y FGD. El Fondo de Garantía de Inversiones (FOGAIN) cubre hasta 100.000 euros invertidos en sociedades, agencias de valores y gestoras adheridas a este 'seguro'. En el caso del segundo, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), este cumple una función similar en relación a entidades de crédito, los bancos que ofertan operar en Bolsa.

8. Qué pasa con Hacienda si tengo beneficios en Bolsa

La Agencia Tributaria también 'opera' en Bolsa... cuando hay beneficios. Las ganancias obtenidas por ventas de acciones a un precio mayor del de su compra (la llamada plusvalía) o el reparto de dividendos por parte de las empresas a sus accionistas pasan por el filtro de Hacienda a través de la Declaración de la Renta.

El tipo impositivo de la retención depende de la cantidad del beneficio. Así, indican las fuentes, si se parte de una ganancia de hasta 6.000 euros, Hacienda aplica un 19%. El porcentaje sube al 21% cuando se maneje una horquilla de entre 6.001 y 50.000 €. Si la cantidad va de 50.001 a 200.000 euros, el tipo asciende al 23%. De 200.001 a 300.000, el porcentaje aplicado es del 27%. Y para todos los beneficios que superen los 300.000 euros, hay una retención del 28%.

Y ¿qué pasa si hay pérdidas? Los expertos aclaran que estas se pueden compensar con los beneficios de otros ejercicios.

La Bolsa, todo un mundo de números y conocimientos mucho más cercana de lo que parece.