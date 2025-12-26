Un jubilado de Madrid recibe 10.000 euros de la Seguridad Social tras negarle el complemento de maternidad

El complemento de maternidad tiene el objetivo de reparar el perjuicio que han sufrido a lo largo de su carrera profesional las mujeres por asumir un papel principal en la tarea de los cuidados de los hijos.

No obstante, si quien ve perjudicado el desarrollo de su carrera profesional a causa del cuidado de los hijos es un hombre, también tiene derecho a que la Seguridad Social le reconozca el mencionado complemento. El mismo se basa en un incremento de la cuantía de la pensión en 35,90 euros mensuales por cada hijo o hija.

Un jubilado de Madrid ha librado una larga batalla judicial frente a la Seguridad Social para que se le reconociera su derecho a percibir el complemento de maternidad en su pensión. Y finalmente la justicia le ha dado la razón, gracias a lo que ha recibido más de 10.000 euros.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fallado a favor del pensionista al entender que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) había vulnerado su derecho a la igualdad al denegarle el complemento. En la sentencia se ordena al INSS que le abone al jubilado una indemnización de 1.800 euros.

A esa cifra hay que sumar 9.000 euros que el hombre había recuperado anteriormente debido a los años que había dejado de percibir en su pensión de manera injusta el complemento de maternidad.

El asunto fue llevado a la justicia en 2021

Tal y como recoge El Español, el caso se remonta al año 2021, cuando el jubilado de Madrid, tras haber recibido varias resoluciones denegatorias por parte del INSS para el reconocimiento del complemento, decidió reclamarlo judicialmente.

Al poco tiempo de iniciarse el recorrido judicial del caso, la Seguridad Social reconoció que se había equivocado y que el pensionista cumplía los requisitos para poder percibir el complemento, por lo que comenzó a abonarle los atrasos.

Ante esa situación, el Juzgado de lo Social nº 44 de Madrid puso fin al procedimiento judicial rechazando que el INSS indemnizara al jubilado. Sin embargo, el pensionista recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictaminado que debe ser indemnizado por la Seguridad Social con 1.800 euros.