Cae otro CEO por una relación romántica: investigación y cese en Nestlé

Nuevo caso de una gran compañía que cesa a un consejero delegado (CEO) por relaciones amorosas en el trabajo. Tras la imagen de la kisscam del concierto de Coldplay que se saldó con la salida del ya exCEO de Astronomer, en esta ocasión el ejecutivo del que han prescindido de sus servicios se corresponde con Laurent Freixe, hasta ayer lunes quien ocupaba un asiento en Nestlé.

La multinacional del sector de la alimentación ha tomado esta decisión después de que se llevara a cabo un proceso en el que estuvo involucrado el propio Pablo Isla -tras su etapa en Inditex fichó por Nestlé-. Concretamente, se trató de "una investigación supervisada por el presidente Paul Bulcke y el director independiente principal Pablo Isla, con el apoyo de un asesor legal externo independiente", según recoge el comunicado del gigante empresarial.

En la nota de Nestlé también se expone que esa relación amorosa "infringió el Código de Conducta Empresarial" de la compañía. En este sentido, y con "efecto inmediato", Nestlé cesó a Freixe y en su lugar nombró Director General a Philipp Navratil. El presidente de la multinacional fue claro al señalar que "esta fue una decisión necesaria", añadiendo que "los valores y la gobernanza de Nestlé son pilares sólidos de nuestra empresa". Al mismo tiempo ha dejado un agradecimiento al exCEO por su trabajo: "Agradezco a Laurent sus años de servicio en Nestlé".

Apuesta por un "estilo de gestión colaborativo e inclusivo"

En esta línea, Paul Bulcke también ha subrayado la apuesta por Philipp Navratil, indicando que es "conocido por su dinamismo, inspira a los equipos y lidera con un estilo de gestión colaborativo e inclusivo" y que está avalado por sus logros, una "impresionante trayectoria de resultados en entornos desafiantes".

Por su parte, el propio Navratil indicó que está satisfecho con el rumbo que lleva el gigante de la alimentación: "Comparto plenamente la dirección estratégica de la compañía, así como el plan de acción establecido para impulsar el rendimiento de Nestlé. Espero colaborar estrechamente con toda la dirección de la compañía, en sintonía con el Consejo de Administración".