El CEO que le 'robó' una gorra a un niño en el US Open se explica: "Sé que hice algo que parecía como si estuviera quitándole premeditadamente un regalo a un niño"

En los últimos días, miles de usuarios de redes sociales han criticado el gesto de un espectador del US Open –después se ha sabido que es Piotr Szczerek, CEO de una empresa polaca– cuando el tenista Kamil Majchrzak se paró con el público para firmar unos autógrafos.

Como se veía en un vídeo que se convirtió en viral, el deportista parecía firmarle una gorra al niño, pero el empresario la agarró con rapidez y se la llevó.

Como recoge la BBC, el CEO ha dado explicaciones sobre este polémico momento. Szczerek ha afirmado que estaba convencido de que el tenista estaba pasando la gorra hacia él.

"Sé que hice algo que parecía como si estuviera quitándole premeditadamente un regalo a un niño", ha asegurado. "No era mi intención, pero eso no cambia el hecho de que herí al niño y decepcioné a los aficionados", ha agregado. También ha recalcado que ha pedido disculpas a todos, desde al niño y su familia hasta el tenista.

El polaco ha señalado que ha devuelto la gorra al niño, lo que espera que repare "al menos en parte" el daño.

Por su parte, el tenista mostró en sus redes sociales que estuvo con el niño y pudo regalarle de primera mano una gorra. Sobre el momento en cuestión del 'robo' indicó al New York Post que estaba cansado y con muchas cosas en la cabeza, por lo que apenas se dio cuenta.

"Estoy seguro de que el hombre también actuó en un momento de impulsividad, en un momento de emoción", apostilló.