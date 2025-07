El vídeo del que todo el mundo habla: infidelidad millonaria en el concierto de Coldplay

El concierto de Coldplay es uno de los eventos más esperados en todas las ciudades del mundo, y normalmente los momentos trascendentes del evento tienen que ver con la impresionante puesta en escena del grupo británico, pero esta vez no ha sido así.

En esta ocasión los protagonistas absolutos del concierto no han sido los músicos, sino dos de los asistentes, a quienes la 'Kiss Cam' del estadio Gillette de Boston ha pillado en actitud muy cariñosa.

"Mira a esos dos", se puede escuchar que dice el cantante de Coldplay, Chris Martin, en tono tierno, al creer -como todos los presentes- que se trataba de una pareja.

Pero rápidamente se vio que el cantante estaba equivocado, ya que la reacción de ambos, no da lugar a equívoco: no solo no son pareja, sino que se trata de una infidelidad. "O tienen un affaire o son muy tímidos", ha apuntado el cantante, totalmente sorprendido con la respuesta de los implicados.

En concreto, los infieles son Andy Byron, el director general de la compañía de desarrollo de software Astronomer, y Kristin Cabot, la directora de Recursos Humanos de la misma empresa, ambos casados.

Las caras de susto y la inmediata reacción de la pareja al verse reflejada en la pantalla del estadio, pasando de estar a abrazados a separarse y taparse la cara, ya se ha hecho mundialmente viral, dando lugar a miles de bromas sobre la escena.

"Ir con el cuerno y no con tu mujer/marido al concierto de Coldplay ES SALVAJE"; "Cómo vas a ser infiel en un concierto de Coldplay si Coldplay es sinónimo de monogamia patria o muerte"; "He visto el video de los infieles en el concierto de Coldplay publicado en nueve cuentas diferentes y las nueve veces me he reído", han comentado entre risas algunos tuiteros.