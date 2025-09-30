El consejo del Sabadell dice 'no' a la nueva oferta del BBVA y recomienda no vender las acciones

Sigue la pelea por la OPA. El consejo del Sabadell ha vuelto a decir 'no' al BBVA y recomienda a sus accionistas no vender sus participaciones pese a la última mejora de la oferta del banco vasco.

La reunión celebrada este martes ha servido para ratificar el rechazo del consejo del Sabadell al completo, ya de forma oficial, tras haberse deslizado la primera intención negativa del ente rector del banco catalán.

Para el consejo, la nueva oferta, que contempla una mejora del 10% y la modificación de su contraprestación para que pase a ser enteramente en acciones, "infravalora al Sabadell y destruye valor para sus accionistas", según recoge el comunicado.

El rechazo, no obstante, no es unánime. En paralelo al postulado del consejo, el máximo accionista individual del Sabadell, el inversor mexicano David Martínez, se ha mostrado a favor de la OPA, adelantando que venderá al BBVA su 3'86% de la empresa en forma de acciones.

Sin entrar a valorar este caso, el consejo advierte que los accionistas que contemplen aceptar la oferta "se enfrenta a riesgos e incertidumbres importantes en caso de una posterior oferta obligatoria en efectivo".