BBVA trata de atraer a los accionistas del Sabadell con un dividendo récord de 0,32 euros por acción

Nuevo movimiento de BBVA para tentar a los accionistas de Banco Sabadell en su OPA hostil sobre la entidad catalana. Tras subir la pasada semana un 10% la oferta, el consejo de administración de BBVA ha acordado el pago de un dividendo a cuenta del ejercicio 2025 por un importe bruto de 0,32 euros por acción en efectivo, el mayor de su historia.

Tal y como ha informado BBVA en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la fecha fijada para el reparto del dividendo es el 7 de noviembre.

Teniendo en cuenta que el plazo de aceptación de la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell finaliza el próximo 10 de octubre y que los resultados se publicarán como máximo una semana después, el 17 de octubre, los accionistas de la compañía catalana que acepten pasar a formar parte de BBVA se beneficiarían del dividendo si la operación sale adelante.

No obstante, si la OPA realizada por BBVA sobre el 100% del capital de Banco Sabadell se ha completado pero no liquidado antes del día 4 de noviembre de este año, la fecha de pago no será el 7 de noviembre, sino tres días hábiles bursátiles después de la fecha en la que se haya liquidado la oferta de manera efectiva.

De esta manera, se garantiza que los nuevos accionistas de BBVA como resultado de la oferta "participen del dividendo".