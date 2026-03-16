El Gobierno cambia las normas: el gas licuado que usan 1,5 millones de hogares rurales sin red de gas natural sube de precio desde este martes

El precio del GLP aumenta desde este martes

El BOE ha publicado los nuevos precios de los Gases Licuados del Petróleo por Canalización (GLP), lo que supone un aumento en el coste de la energía para 1,5 millones de hogares en España.

Los consumidores afectados serán aquellos que no tienen acceso a gas natural y que utilizan esta alternativa de gas propano a través de canalización. Suele ser más habitual en zonas rurales.

Así lo indica la resolución de 5 de marzo de 2026, de la Dirección General de Política Energética y Minas que se puede consultar en el BOE. La normativa entra en vigor desde el 17 de marzo, es decir, este martes. Si recibes suministro de gas propano tendrás que usarlo con más cuidado a partir de mañana si quieres ahorrar en la factura.

Así suben los precios del gas licuado por canalización

El BOE establece el coste del GLP antes de impuestos. Estos son los precios a partir de mañana.

Gases licuados del petróleo por canalización a usuarios finales:

Término fijo : 1,58 €/mes.

: 1,58 €/mes. Término variable: 82,7420 €/kg.

También se publica el coste del gas licuado a granel a empresas distribuidoras de GLP por canalización. En este caso es de 67,9656 c€/kg.

Los precios no incluyen los siguientes impuestos:

Península e Islas Baleares: Impuesto sobre Hidrocarburos e Impuesto sobre el Valor Añadido.

Impuesto sobre Hidrocarburos e Impuesto sobre el Valor Añadido. Archipiélago Canario: Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo e Impuesto General Indirecto Canario.

Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo e Impuesto General Indirecto Canario. Ciudades de Ceuta y Melilla: Impuesto sobre la producción, los servicios, la importación y el gravamen complementario sobre carburantes y combustibles petrolíferos.

¿Por qué han subido los precios?

En la propia publicación del BOE se pueden observar los motivos que han llevado al aumento del coste del gas licuado.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha considerado el alza de los precios de la cotización internacional, de los fletes y de la media del cambio dólar/euro:

Cotización internacional ($/Tm) : propano, 524,80 dólares; butano, 496,90 dólares.

: propano, 524,80 dólares; butano, 496,90 dólares. Fletes ($/Tm): 28,40 dólares.

28,40 dólares. Media mensual del cambio dólar/euro: 1,182395 dólares.

También aumenta el precio del butano

No sólo los que reciben suministro de propano van a experimentar un aumento en el coste. Si usas bombona de butano también pagarás más a partir de mañana.

El precio de la bombona se va a incrementar hasta los 16,35 euros, lo que supone un 4,9%. Se trata del precio más alto desde el mes de julio de 2025. Al igual que ocurre con el propano, la subida está relacionada con el aumento del coste de los fletes y las materias primas, además de la depreciación del euro frente al dólar.

Cerca de 8 millones de personas continúan utilizando butano en España.