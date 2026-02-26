Una mujer podría llevar pagando 10 años la luz de sus vecinos por una confusión con los medidores de electricidad

Revisar periódicamente las facturas de luz y gas no es solo una cuestión de ahorro, sino también de control. Un simple error administrativo, un cambio de contador o una incidencia no detectada puede traducirse en años pagando de más sin saberlo. Comprobar que los datos del contrato, la potencia contratada y las lecturas del contador son correctos es la mejor forma de asegurarse de que cada usuario paga únicamente por la energía que realmente consume.

Eso es precisamente lo que podría no haber ocurrido en el caso de una vecina de Almere Haven, en los Países Bajos, que sospecha haber estado abonando durante casi diez años el consumo eléctrico de sus vecinos debido a una posible confusión con los contadores. Lo que comenzó como una revisión rutinaria tras instalar paneles solares terminó destapando una anomalía en el registro de su suministro que ahora está siendo investigada por la distribuidora de red.

La residente, que en 2019 instaló paneles solares en el techo de su casa, asegura que entonces descubrió que ya figuraban tres aparatos a su nombre, un contador central y dos contadores domésticos, pero que se le prometió una corrección que nunca obtuvo. El mes pasado comprobó que su consumo no había disminuido pese a la instalación de los paneles y, al preguntar al operador de redes, le comunicaron que en la conexión registrada a su dirección no constaban paneles solares, tal y como recoge Almere Deze Week.

Falta una comprobación

Esto le hizo sospechar que el contador de su vecino estaba registrado a su nombre, y viceversa. El caso está ahora en manos de Alliander, el operador de red, que aún no puede sacar conclusiones. "Ya se ha comprobado una dirección. Lamentablemente, no pudimos comprobar la otra porque no había nadie en casa; esta comprobación se reprogramará", asegura la compañía.

Solo cuando se completen ambas inspecciones se facilitarán los resultados al proveedor energético para que se puedan efectuar los cambios necesarios. La empresa que gestiona las redes en la zona recuerda que su labor intrínseca es mantener y registrar las conexiones y lecturas, por lo que cualquier ajuste en la titularidad o en los registros normalmente requiere coordinación entre el gestor de red y el suministrador.

Todavía no está confirmado si efectivamente hubo una mezcla en los registros, desde cuándo se viene produciendo el problema ni qué repercusiones económicas tendrá. Es una incógnita si la mujer deberá ser reembolsada por los importes abonados de más, y en su caso quién y cómo asumiría esa compensación. Hasta que no se terminen las comprobaciones in situ y se actualicen los datos en los sistemas, es imposible cuantificar el perjuicio y establecer responsabilidades.