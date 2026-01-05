España alcanza su cifra más baja de paro en 18 años: 2.408.670 desempleados

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo registró en 2025 un descenso de 152.048 personas (-6%), hasta un total de 2.408.670 desempleados, la menor cifra en un cierre de año desde el ejercicio 2007, ha informado este lunes el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Mientras, la Seguridad Social ganó 506.451 afiliados en 2025, un 2,4% más respecto a 2024, hasta cerrar el año en 21.844.414 ocupados, la cifra más alta de su historia al término de un mes de diciembre.

La cifra de 21.844.414 afiliados con la que finalizó diciembre ha supuesto el tercer mejor mes de la historia en número de ocupados, sólo superado por los meses de junio y julio de 2025. Los registros diarios de afiliación del mes de diciembre llegaron a sobrepasar los 21,9 millones el día 11, según ha indicado el Ministerio.

A los 21,84 millones de ocupados medios con los que el sistema cerró 2025 se llegó después de que la Seguridad Social sumara en diciembre 19.180 afiliados medios (+0,09%), su menor repunte en este mes desde 2022.

Cinco años consecutivos de desempleo a la baja

Con el descenso registrado en 2025, el paro encadena cinco años consecutivos de retrocesos tras el contabilizado en 2021, cuando se experimentó una caída récord de 782.232 desempleados por el fin de las restricciones asociadas a la pandemia; el registrado en 2022 (-268.252 parados); el experimentado en 2023 (-130.197 desempleados) y el que tuvo lugar en 2024 (-146.738 parados).

Así, dentro de la serie histórica comparable, iniciada en 1996, la bajada del paro de 2025 supera a las registradas en 2023 y 2024, pero se queda por debajo de las de 2022 y 2021, en plena recuperación tras la pandemia. En 2020, el primer año del Covid, el paro se disparó en 724.532 personas, mientras que en 2019 se redujo en algo más de 38.000 personas.

A los 2,4 millones de desempleados con los que se cerró 2025 se ha llegado después de que el paro bajara en diciembre en 16.291 personas respecto al mes anterior (-0,7%), su peor dato en un mes de diciembre desde 2020, cuando subió en algo más de 36.000 personas.

Este retroceso del desempleo en diciembre se concentró en las mujeres, con 22.096 paradas menos (-1,5%), ya que entre los varones el paro subió en 5.805 desempleados (+0,6%). Entre los menores de 25 años, el desempleo se redujo en diciembre en 11.470 personas (-6,1%) y entre los mayores de 25 bajó en 4.821 personas (-0,2%).

En términos desestacionalizados, el paro bajó en diciembre en 6.952 personas respecto a noviembre.

94.600 parados menos en 2025

El paro disminuyó el año pasado en todos los sectores económicos, especialmente en los servicios, que restaron 94.634 desempleados en el año (-5,1%). Le siguieron, en valores absolutos, la construcción, con 20.474 parados menos (-10,3%), y la industria, que registró un descenso de 12.987 desempleados (-6,4%).

Cerca se quedó la agricultura, que lideró las caídas en términos relativos (-11,7%) tras recortar su cifra de parados en 9.806 personas. Por su parte, el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primer empleo, redujo su volumen de desempleados en 14.147 personas respecto a 2024 (-6%).

El paro bajó en 2025 en ambos sexos, aunque en valores absolutos lo hizo en mayor medida entre las mujeres. Así, el desempleo femenino descendió en 87.563 mujeres respecto a 2024 (-5,7%), frente a un retroceso anual del paro masculino de 64.485 desempleados (-6,3%).

De este modo, al finalizar el año, el número de mujeres en paro se situó en 1.443.999, su menor cifra anual en 18 años, y el de hombres, en 964.671 desempleados.

Por edades, el desempleo entre los jóvenes menores de 25 años retrocedió un 4,8% en 2025, con 8.949 parados menos que en 2024, hasta situarse en un mínimo histórico de 176.852 desempleados. Por su parte, el paro de las personas con 25 años y más bajó en 2025 en 143.099 desempleados (-6%), hasta un total de 2.231.818 parados.

Andalucía y Comunidad Valenciana líderan la caída

El paro descendió en 2025 en todas las comunidades autónomas, menos en País Vasco, donde aumentó en 54 personas. Los mayores retrocesos del desempleo, en valores absolutos, se los anotaron Andalucía (-51.782 desempleados), Comunidad Valenciana (-25.560), Cataluña (-11.959), Castilla-La Mancha (-10.958) y Canarias (-10.051).

En valores relativos, el mayor retroceso del desempleo fue para Castilla-La Mancha (-8,6%), seguida de Extremadura (-8,18%), de Andalucía (-8,16%) y de Comunidad Valenciana, donde el paro bajó el año pasado un 8,10%. Estas cuatro comunidades fueron las únicas donde el descenso anual del desempleo superó el 8%.

Por su parte, la menor caída del paro en términos absolutos se dio en La Rioja, con 202 desempleados menos que en 2024. En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el paro bajó el año pasado en 722 y 849 desempleados, con descensos relativos del 7,6% y del 9,9%, respectivamente.

Según los datos de Trabajo, el paro registrado entre los extranjeros disminuyó en 2025 en 15.579 desempleados (-4,4%) respecto a 2024, hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 336.781, lo que supone 1.529 parados menos de los que había en noviembre (-0,4%).