Este es el extra que ganan los trabajadores de Ryanair por encontrar maletas demasiado grandes en las cabinas

Los trabajadores de Ryanair pueden cobrar hasta 80 euros mensuales solo por identificar maletas que no se ajustan a las dimensiones permitidas en cabina. La aerolínea irlandesa, líder en vuelos de bajo coste en Europa, paga 1,50 euros por cada equipaje detectado en la puerta de embarque que supere el tamaño autorizado, una bonificación que se suma a la nómina del personal y que, hasta ahora, no se había hecho pública. La existencia de este sistema de incentivos se ha conocido tras una investigación del Sunday Times y ha sido confirmada este lunes por el propio consejero delegado de la compañía, Michael O’Leary.

“Una de las cosas que más irrita a nuestros pasajeros es la gente que se presenta con una mochila afirmando que cabe en el medidor. Si no cabe, no la suben”, afirmó O’Leary en declaraciones a la cadena pública irlandesa RTE. “La pequeña minoría que no cumple pagará las tasas, y con gusto incentivaremos a nuestro personal con una parte de esas tasas por exceso de equipaje, que creemos que disminuirán en el próximo año o dos”, añadió. Según datos de la propia aerolínea, más del 99,9 % de los viajeros sí cumplen las normas.

Ryanair cobra hasta 75 euros en la puerta a los pasajeros que se exceden con el equipaje. La tarifa básica permite llevar una sola pieza pequeña -un bolso o una funda de portátil- que no supere los 40x20x25 centímetros. Para subir a bordo una maleta de hasta 10 kilos o facturar una de 20, el cliente debe pagar un suplemento durante el proceso de reserva. Si no lo ha hecho, se le puede aplicar la tasa en el mismo embarque.

Incentivos también en EasyJet



Según ha informado la catalana RAC1, que también se hace eco de los datos del Sunday Times, no está claro si esta política se aplica únicamente en el Reino Unido o si Ryanair la extiende al resto de países donde opera. En paralelo, EasyJet mantiene un sistema similar en al menos siete aeropuertos británicos, donde pagan 1,40 euros por cada una de las maletas detectadas que incumplan la norma. “No nos queda más remedio que mirar con lupa todo lo que pasa por la puerta de embarque”, declararon empleados de esa aerolínea al Jersey Evening Post.

Este modelo de penalizaciones en cabina ha vuelto a encender el debate en Europa. El Parlamento Europeo aprobó recientemente una moción que declara ilegal cobrar por el equipaje de mano. La Comisión de Transportes recordó que los viajeros tienen derecho a embarcar con una maleta de hasta siete kilos y una bolsa adicional, sin sobrecoste. Si la medida prospera, afectará a los vuelos que despeguen o aterricen en la Unión Europea, aunque para ello será necesario el respaldo de la mayoría de los Estados miembros.

La controversia sobre las maletas ha coincidido con la presentación de resultados de Ryanair, que ha duplicado beneficios en el primer trimestre fiscal (abril-junio) respecto al mismo periodo del año anterior. La compañía ganó 820 millones de euros, un 127,7% más, y transportó a 57,9 millones de pasajeros, con un aumento del 4%. El precio medio del billete alcanzó los 51 euros, un 21 % más, mientras que los ingresos auxiliares, que incluyen el equipaje extra, el embarque prioritario o el consumo a bordo, crecieron un 5% y representan ya una cuarta parte de su facturación.

De cara al verano, Ryanair prevé operar 2.600 rutas, 160 de ellas nuevas. Su consejero delegado advirtió, sin embargo, de que el crecimiento será limitado por los retrasos en la entrega de los B737 por parte de Boeing y otros factores externos como la inestabilidad internacional, las huelgas de controladores o la falta de personal. Aun así, O’Leary espera “un crecimiento razonable de las ganancias netas” para el ejercicio fiscal 2026.